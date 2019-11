Most, který je důležitý pro polygon firmy BMW, je zavřený. Půjde k zemi

Řidiči přes most neprojedou nejdéle do 7. září příštího roku. Nařízena je tam obousměrná uzavírka.



Kraj na akci před několika týdny získal stoprocentní příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

„V současné chvíli jsou určené objízdné trasy a probíhá příprava na demolici, poté se začne stavět nový most. Potrvá to přibližně jeden rok,“ uvedl krajský náměstek pro dopravu Martin Hurajčík. Celková cena akce je 93 milionů korun.

Most u Nového Sedla byl už v tak špatném stavu, že pokud by nedošlo k jeho urychlené opravě, museli by jej silničáři v nadcházejícím období zcela uzavřít. Na rekonstrukci už ale byli připraveni.

„Předpokládali jsme, že vše budeme řešit z regulérního příspěvku SFDI, ale dostali jsme jen 74 milionů, nakonec se podařilo vyjednat ještě dodatečnou dotaci. Výběrové řízení se uskutečnilo už v létě. Příští týden už by měl být most snesen,“ informoval ředitel Krajské správy a údržby silnic Jan Lichtneger.

O tom, že kraj získá na stavbu nového mostu celou částku, rozhodl výbor SFDI koncem října. „Jde o most, který je velice důležitou spojnicí Chodovska a okolí na dálnici D6 a navíc je druhou příjezdovou cestou k budoucímu areálu BMW. Oprava mostu je prioritou proto, že se konstrukce nachází ve stupni 6, tedy těsně před havarijním stavem, a je nutné zajistit bezpečnost železniční trati, na niž z mostu odpadávají vrstvy betonu. Navíc se zkušební centrum BMW začne stavět už příští rok a druhá příjezdová cesta přes most je nezbytná,“ vysvětlila tehdy hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

To, že jde o důležitou spojnici a druhou příjezdovou cestu, potvrdil i mluvčí BMW Group David Haidinger. „Oprava mostu ještě před začátkem stavebních prací dopomůže zajistit následně plynulé a hladké zásobování zejména východní části staveniště,“ uvedl.



Vývojové centrum BMW má začít růst na Podkrušnohorské výsypce během prvního kvartálu příštího roku. Jde o zkušební polygon autonomních aut. Nábor pracovních sil bude postupný, a to podle vývoje projektu.

V první vlně bude společnost nabírat řádově desítky zaměstnanců, až k finálnímu číslu, což by mělo být 700 lidí. Spektrum profesí bude široké - od inženýrů, řidičů, mechaniků až třeba po vysoce specializované pozice.

Vývojové centrum má být hotové v roce 2022. O jeho plánované stavbě tento týden jednal s hejtmankou, zástupci BMW Group, agentury CzechInvest a představiteli společnosti Sokolovská uhelná ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Podle něj jde o projekt, který ve středu Evropy nemá obdoby.

Do své části prací spojených s polygonem už se pustil i kraj. V polovině září začal budovat dopravní napojení na budoucí průmyslovou zónu Podkrušnohorské výsypky.