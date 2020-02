Česko zaostává v připravenosti na auta bez řidičů, tvrdí studie

Autonomní auta se budou v Česku testovat i v reálném provozu na silnicích. Počítá s tím Centrum dopravního výzkumu působící pod ministerstvem dopravy. To pracuje na katalogu tras, kde se systémy pro autonomní řízení budou testovat. V seznamu budou jak komunikace dálničního typu, tak i cesty nižších tříd až po okresky a městské ulice, kde si auta bez řidiče nacvičí třeba jízdu ve společnosti tramvají a chodců. Dlouhodobě velmi aktivní je v lákání prototypů testujících autonomní technologie Ústí nad Labem. Právě na dálnici do Prahy by se auta bez řidiče měla podle plánu CDV pohybovat. Další trasy jsou například na Moravě mezi Brnem a Olomoucí a na Zlínsku.