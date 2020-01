Český investor postaví u Stříbra obří polygon pro testování aut bez řidiče

Město projekt podporuje, ale chce konkrétnější specifikace staveb na ploše 465 hektarů, dohody s pozemkovým úřadem, životním prostředím, energetiky i se sousední obcí. Investor musí vypořádat spoustu legislativních podmínek, upozornil starosta Stříbra Martin Záhoř (ANO).

„Vnímáme to jako přínos,“ řekl. „Musí vypořádat vynětí z orné půdy, dopady na životní prostředí, zasahuje tam ČEZ s hlavním vedením,“ dodal. Stříbro chce konkrétnější studii území s využitím jednotlivých ploch. „Jejich závazek vůči městu musí být jasně konkretizovaný ve smluvní dohodě. Chceme mít jistotu, že tam postaví to, co teď deklarují,“ podotkl.

Poté bude zastupitelstvo schvalovat změnu územního plánu. Součástí bude i dlouho připravovaný severní obchvat města. Stříbro požádá o podporu kraj i ministerstvo dopravy. „Počítají s dokončením v roce 2022. Jsou tak nadšení, že si myslí, že bude změna územního plánu do konce letošního roku,“ uvedl Záhoř. Na posledním jednání stanovil investor podíl zastavěné plochy i potřebu techniků. „Srovnávali to s okruhem ve Španělsku,“ dodal. Starosta se teď sejde s nejvyšším vedením Accolade.

Zkušební polygon pro autonomní auta bude podle Záhoře až 12 kilometrů dlouhý. Plocha je v katastru Stříbra, ale město vlastní necelou desetinu pozemků, za jejichž prodej by dostalo asi 68 milionů korun. Hlavními majiteli jsou velcí vlastníci orné půdy. Na plochu už má investor smlouvy o smlouvách budoucích. Podle Záhoře ho vyjdou jen výkupy pozemků na víc než dvě miliardy korun.

Místní podle starosty záměr schvalují. „Pro ně je lepší představa, že za zeleným valem bude zatravněný a zalesněný polygon s rybníčky a kolem cyklostezka, než aby tam v budoucnu vznikly výrobní haly,“ uvedl. Stříbro se snaží nalákat technicky vzdělané lidi, teď například pozemky pro bydlení. „Musíme jim také udělat nějaké hřiště, kam budou jezdit sofistikované firmy s velkým know-how a bohaté, protože výzkum i testování autonomních aut je drahý,“ uvedl.

Investor se podle něj domlouvá se zákazníky, kteří by si okruh pronajímali. Polygon má přitáhnout špičku vývojářů aut z Evropy. „Práci tam najde řada vysokoškolských odborníků. Pro Stříbro i pro celou zemi je to výjimečná příležitost,“ řekl ředitel Accolade Milan Kratina.

„Polygony, na kterých se dnes testuje, umí nasimulovat hlavně geometricky přísná města pravých úhlů typu New York. Takto ověřené systémy jsou pak na pražském Starém Městě, v uličkách Lisabonu nebo v centru Říma úplně ztracené. Ale právě takové prostředí budeme umět ve Stříbře navodit,“ vysvětluje Kratina. Okruh bude vedle městských uliček umět vytvořit i prostředí dálnice, silnic první třídy, okresek nebo jízdy v tunelu.



„Skupina Accolade investuje do výstavby infrastruktury pro podnikání ve střední Evropě, zejména do výstavby nájemních budov v industriálních parcích. Testovací polygon nás posouvá o notný kus dál směrem k investicím do výzkumu a vývoje,“ vysvětluje Kratina.

Polygon bude připravený na testování technologií, které budou na silnicích dostupné v blízké i vzdálenější budoucnosti. Bude schopen ověřovat například neustálou komunikaci vozidel mezi sebou i v městském, zastavěném, prostředí, včetně komunikace s prvky městské infrastruktury.

Vývoj aut, která se umí řídit sama, představuje podle něj možná nejnáročnější IT a strojírenský problém ve světě. Stříbro je blízko dálnice D5 a mezi hlavními evropskými automobilkami. Accolade, které na projektu spolupracuje s ČVUT, VUT Brno a institutem robotiky a kybernetiky, investuje do infrastruktury pro podnikání. V ČR a Polsku má za sebou 21 velkých projektů. Velké haly pronajímá také v Ostrově u Stříbra.

V Česku se připravuje hned několik dalších polygonů pro testování technologií autonomního řízení. Asi nejdál je s přípravami obřího centra aktuálně automobilka BMW, která buduje areál u Sokolova (jak bude vypadat si prohlédněte zde). Ze Stříbra do Sokolova je to asi osmdesát kilometrů, obě centra se tedy asi budou přetahovat o specialisty na vývoj a testování technologií, BMW už loví mezi studenty na českých školách (čtěte zde).

Technologie pro podporu funkcí autonomního řízení se v Česku testují už nyní, jedno takové provozuje na letišti v Hoškovicích u Mnichova Hradiště od loňska TÜV SÜD (reportáž z místa čtěte zde). Další centrum provozuje dodavatel pro autoprůmysl, koncern Valeo na letišti v Milovicích.