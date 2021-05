Nová podoba dopravního terminálu vyjde levněji, než Karlovy Vary čekaly

Karlovy Vary tak nakonec zaplatí 24,7 milionu korun. Na úpravu nástupiště má firma sedm měsíců čas. Hotovo by mělo být do letošních Vánoc.

Plán předpokládá, že v některých místech bude stačit odstranit svrchní vrstvu asfaltu a nahradit ji novým povrchem, jinde ovšem půjdou stavbaři dál, tedy odstraní veškeré vrstvy komunikace.

„To se týká například silnic u samotných nástupních ostrůvků, které trpí provozem těžkých autobusů,“ uvedl první náměstek primátorky města Tomáš Trtek.

Plány ovšem mohou ještě změnit nálezy v sondách do povrchu komunikace. Mohou odhalit nutnost jít do větších hloubek i v místech, kde to původní záměr nepředpokládal.

Koncepce území před Městskou tržnicí zůstane po rozsáhlé rekonstrukci prakticky beze změn. Centrální autobusové nádraží bude ovšem díky bezbariérovým přístupům vstřícnější k hendikepovaným či matkám s kočárkem. Ti bezbariérový přístup zastávky postrádají dlouhodobě.

Práce v centru města se neobejdou bez omezení v dopravě. Projekt je ale rozdělený do etap, takže by neměla nastat situace, kdy by byla celá lokalita uzavřena najednou. Omezení se dotknou jak městské hromadné, tak individuální dopravy.