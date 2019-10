Architekti chtějí u Tržnice náměstí. Už je pozdě, vzkazují Vary

Město chce s opravou frekventované zastávky Tržnice za zhruba 13 milionů začít v příštím roce, pomoci mu mají evropské dotace z takzvaného Integrovaného plánu rozvoje území. Kancelář architektury města (KAM) ale navrhuje, aby se záměr pozměnil.



„Výsledným stavem všech úprav prostoru u Tržnice by měl být veřejný prostor - náměstí s výrazně zklidněnou motorovou dopravou, který bude v první řadě sloužit pobytovým aktivitám obyvatel a pro konání řady společenských akcí - trhy, koncerty, veřejná shromáždění a tak dále,“ uvedla kancelář.

Město se má k tomuto stavu dopracovat po etapách a KAM připravila alternativu. Měla by vést ke vzniku náměstí a provázat ho s dalšími místy v Karlových Varech, jako je například náplavka na březích Ohře, nové pěší zóny, dopravní terminál a podobně.

Zpracovala proto takzvanou optimalizaci projektu, která zahrnuje kromě vize celé lokality také jiné dopravní řešení u Tržnice včetně lepšího uspořádání parkovacích míst, vzniku veřejného prostranství, na němž by mohla stát nová jezdecká socha Karla IV., či přemístění tržních stánků z Varšavské ulice před Tržnici.

„Momentálně je to v situaci, kdy se bude část související s dopravní stránkou řešit podle původního projektu, na který bude vydáno stavební povolení. Kancelář architektury města bude řešit přístřešek a materiály, které budou použité v tomto území a bezprostředním okolí související s terminálem,“ uvedl primátorčin náměstek pro investice Petr Bursík.

Kvůli rekonstrukci Tržnice se podle něj budou konat pravidelné schůzky, aby měli zástupci radnice přehled, v jakém stavu je příprava projektu. Už nyní je ale jisté, že dopravní řešení, které KAM navrhla, neprojde. Petr Bursík informoval, že nezískalo potřebné souhlasy, a to například policejního dopravního inspektorátu, karlovarského dopravního podniku či odboru dopravy.

„Během rekonstrukce nepůjde o nic jiného než vlastně o opravu stávajícího stavu. Zavedený princip se nemění,“ přiblížil. Zároveň ale uvedl, že radnice chce, aby okolí Tržnice vypadalo dobře.

Prokoukne také Rozcestí U Koníčka

Podle primátorčina náměstka pro dotace a strategie Tomáše Trtka je už na nové vize poněkud pozdě. „Hlavní kámen úrazu je v tom, že taková věc měla přijít před dvěma nebo třemi lety. Ne ve fázi, kdy čekáme na vydání stavebního povolení,“ uvedl.

Pokud by se podle něj město do změn pustilo, zcela jistě by na opravu Tržnice nedošlo v příštím roce, což není vhodné kvůli evropským dotacím, potažmo souvisejícím termínům. Tomáš Trtek zároveň připomněl, že spolu s rekonstrukcí Tržnice dojde také na opravu Varšavské ulice, jejíž stav označil za dezolátní.

„Ze studií Kanceláře architektury města jsme se snažili vzít si to dobré, co tam měla, aby to tam dostalo nějakou štábní kulturu,“ řekl náměstek.

Se třinácti miliony na opravu Tržnice počítá vedení radnice v budoucím rozpočtu. I s úpravami okolí by se mohla celková částka pohybovat zhruba kolem 20 milionů korun.

„Záleží na tom, v jakém rozsahu se budou dělat,“ doplnil Petr Bursík. Podle vedení města oprava Tržnice provoz sice omezí, uskuteční se ale na etapy tak, aby část terminálu vždy fungovala. Přes tuto zastávku jezdí více než dvacet linek MHD a také příměstské spoje do Ostrova, Jáchymova či třeba Potůčků.

Město plánuje v budoucnu opravu ještě dalšího dopravního uzlu, a to Rozcestí U Koníčka na pomezí části Rybáře, Dvory a Stará Role. I ten využívají jak autobusy hromadné, tak linkové dopravy.