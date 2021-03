Dopravní uzel karlovarské MHD prokoukne, dostane bezbariérové ostrůvky

Podle náměstka karlovarské primátorky Tomáše Trtka začnou práce v květnu. Přinesou s sebou řadu omezení. „Bude to komplexní akce, která se dotkne i ulic Varšavská a Horova,“ uvedl náměstek.

Vizuálně i koncepčně podle něj zůstane prostranství před Městskou tržnicí prakticky stejné. „Ale například nástupní ostrůvky budou upravené tak, aby vyhovovaly potřebám hendikepovaných či nevidomých,“ naznačil Trtek. Právě centrální autobusová zastávka už dlouhodobě postrádá bezproblémový bezbariérový vstup na ostrůvky.



Podle plánů se ovšem změní například i umístění přechodů pro pěší ve Varšavské ulici. Město na jejich nových místech spolupracovalo s policisty tak, aby přechody zajišťovaly maximální bezpečnost chodců. Budou tak podle náměstka na krajích autobusového terminálu. Projekt rovněž počítá s drobnými parkovými úpravami mezi terminálem a objektem Městské tržnice. Ty budou mít na starosti pracovníci Správy lázeňských parků.

Při sestavování projektu se město jako zadavatel snažilo najít co nejlepší poměr ceny a výkonu. Plán předpokládá, že v některých místech bude stačit odstranit svrchní vrstvu asfaltu a nahradit ji novým povrchem, jinde ovšem půjdou stavbaři takříkajíc na kufr, tedy odstraní veškeré vrstvy komunikace.



„To se týká například silnic u samotných nástupních ostrůvků, které trpí provozem těžkých autobusů,“ vysvětlil Trtek.

Záměry ovšem mohou ovlivnit sondy do povrchu komunikací, které mohou odhalit nutnost jít do větších hloubek i v místech, kde to původní záměr nepředpokládal.

Předpokládané náklady na modernizaci dopravního uzlu jsou 30 milionů korun bez daně. „Tuto částku budeme zčásti financovat z rozpočtu města, částečně pak z dobíhajícího Integrovaného plánu rozvoje území,“ řekl náměstek.

Město na realizaci projektu dalo stavbařům sedm měsíců. Práce by tak měly skončit s letošním rokem. Neobejdou se bez omezení v dopravě. „Omezení jsou nasnadě,“ potvrdil Trtek.

S karlovarským dopravním podnikem ovšem radnice dohodla, že se stavba rozdělí na etapy. „Nikdy se tak nestane, že by byla celá lokalita pro dopravu uzavřená najednou,“ ubezpečil náměstek primátorky.



Dílčí omezení se ovšem dotknou jak provozu autobusů městské hromadné dopravy, tak ostatního dopravního ruchu.