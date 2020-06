Cena za opravu dopravního uzlu ve Varech nabobtnala, už je nad síly města

Oprava měla podle původních odhadů začít zhruba v polovině letošního roku. Město ale před pár týdny dostalo na stůl projekt s ideální variantou rekonstrukce. Jenomže částka je příliš vysoká. Projekt tak čekají úpravy.



„Nyní jsme ve fázi, kdy se všemi dotčenými, jako je dopravní podnik či policie, hledáme optimální řešení, protože částka, kterou nám dala projektová dokumentace, značně převyšuje naše možnosti,“ uvedl primátorčin náměstek pro investice Petr Bursík.

Kolik peněz z projektu vyplynulo, ale nechtějí radní říct. Petr Bursík však prozradil, že by se město s rekonstrukcí terminálu nakonec dostalo na částku zhruba 20 milionů korun. O této ceně mluvili zástupci radnice již dříve s tím, že bude zahrnovat také úpravy okolí. Nynější navržená suma je podle primátorčina náměstka pro strategie a dotace Tomáše Trtka mnohem vyšší.

„Bez veškerých souvislostí to bude jen hozené obrovské číslo a bude napadané. Opravdu by to bylo hausnumero, které by vyvolalo paniku,“ řekl. Úpravy by se podle něj měly odehrát ve správném poměru mezi cenou a výkonem.

Tomáš Trtek zároveň ujistil, že ačkoli jdou do obnovy tohoto terminálu evropské dotace z takzvaného Integrovaného plánu rozvoje území, čas na úpravy projektu město stále ještě má. „Rekonstrukci jsme převzali od minulého vedení a nechtěli jsme vyhodit původně navržené plány a investované peníze,“ uvedl.

Petr Bursík připomněl, že předešlé vedení města původně uvažovalo pouze o tom, že Tržnice projde opravou povrchů. „Pak vše začalo bobtnat. Nabobtnalá byla oproti původnímu předpokladu i projektová dokumentace, pak do toho vstoupila ještě Kancelář architektury města a začalo to bobtnat ještě víc,“ řekl.

Město v okolí terminálu nyní dodělalo šest průzkumných vrtů, které měly ověřit skladby a tloušťky jednotlivých konstrukcí. Až najde optimální variantu, chce ji magistrát podle Petra Bursíka představit. O tom, jak má terminál v budoucnu vypadat, ale už radnice jasno má.

„Měly by se změnit tvary jednotlivých ostrůvků, protože je třeba dořešit tam přechody pro chodce. Musíme dodržet určité poměry kvůli autobusům, udělat se má nový přístřešek a samozřejmě povrchy,“ vyjmenoval náměstek.

Podle ředitele dopravního podniku Lukáše Siřínka dávali zástupci společnosti k terminálu u Tržnice vyjádření, které se týkalo provozních podmínek. Město jim vyšlo vstříc a dopravní podnik je s navrhovaným řešením spokojený. Podle statistik denně projde přes Tržnici 30 tisíc lidí.

„Přes Tržnici nám projede řádově přes tisíc spojů denně. Kromě městské dopravy, což je 950 spojů denně, nám tam ještě jezdí meziměstské linky,“ přiblížil ředitel. Zastávku využívá více než dvacet linek MHD a také příměstské spoje do Ostrova, Jáchymova či třeba Potůčků.