Karlovy Vary vyslyšely nespokojené cestující, upravily nové jízdní řády

„Vyhodnotili jsme obsah připomínek a také petic, které nám v reakci na nové jízdní řády byly adresovány,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová. Právě nové jízdní řády byly podle ní hlavním tématem únorového Dne s primátorkou.

„Jednotlivé požadavky jsme na něm detailně rozebírali. V reakci na všechny tyto podněty jsme se rozhodli ty nejčastější požadavky do jízdních řádů zakomponovat,“ doplnila karlovarská primátorka.

Její první náměstek Tomáš Trtek nevyloučil, že by další změny mohly přijít i v budoucnu. „Aktuální dílčí změny jsou v souladu s nově nastavenými změnami v městské hromadné dopravě. Prozatím se týkají několika linek i časů odjezdů některých spojů,“ řekl Trtek.



Aktuální změny se dotknou provozu na linkách 12, 19 a 17. Podle Lukáše Siřínka, ředitele Dopravního podniku Karlovy Vary, bude teď dopravce dopad změn a obsazenost spojů sledovat. „Použijeme na to sčítací brány v autobusech. V letních měsících pak všechna data vyhodnotíme,“ přislíbil Siřínek.

Změny v nových jízdních řádech jsou už nyní ke stažení na webových stránkách karlovarského dopravního podniku. Cestující se s nimi mohou seznámit i na zastávkách těch linek, kterých se úpravy dotkly. Změnové listy jsou také zdarma k dispozici v kanceláři dopravního podniku v Zeyerově ulici.

„Ve vyhledávači spojení na našem webu nebo na stránkách IDOS se ovšem úpravy projeví až po dvou týdnech. Tato prodleva je dána zákonnou lhůtou a její délku nedokážeme bohužel ovlivnit,“ upozornil Siřínek.

Kritické hlasy se ozývaly z knihovny i od politiků

Změny v jízdních řádech mají od samého počátku, kdy je vedení města a dopravního podniku představilo, řadu odpůrců. Jedni z prvních kritiků byli pracovníci krajské knihovny v areálu krajského úřadu. Problém, na který poukazovali, se týká zejména školáků.

Úprava jízdních řádů Linka číslo 12: Bude zachován průjezd některých spojů Sokolovskou ulicí ve směru od Tržnice na sídliště Čankovská. Jde o 12 spojů za celý den.

Bude zachován průjezd některých spojů Sokolovskou ulicí ve směru od Tržnice na sídliště Čankovská. Jde o 12 spojů za celý den. Linka číslo 19: Je zaveden večerní spoj na Růžový Vrch, a to jako přípoj linky číslo 2 od OC Varyáda. Obsluhu městské části Letná bude i o víkendovém provozu zajišťovat linka číslo 3.

Je zaveden večerní spoj na Růžový Vrch, a to jako přípoj linky číslo 2 od OC Varyáda. Obsluhu městské části Letná bude i o víkendovém provozu zajišťovat linka číslo 3. V sobotu a neděli bude zaveden ranní spoj z Bohatic na 7. hodinu směrem k Tržnici. Tento spoj obslouží linka číslo 17.

„Jezdí k nám děti z prvního stupně základních škol na besedy. Většinou ze škol v Libušině ulici nebo z Dukly,“ uvedla Andrea Bocková, mluvčí Krajské knihovny Karlovy Vary.

Školní návštěvy doposud využívaly spoje číslo 16. I tím se v novém jízdním řádu, který platí od 1. března, sice do knihovny dostanou, problém ale budou mít učitelky při zpáteční cestě. Po 11. hodině totiž tato linka ve směru do centra už nejede. Alternativou je linka číslo 1. Její využití ovšem znamená složité přesedání u Tržnice.

Kritiku si ovšem nová podoba jízdních řádů vysloužila i od opozičních politiků. „Systémově udělalo vedení města všechny myslitelné chyby. Celý problém dopravní obslužnosti a tu citlivou síť vazeb zjednodušili na ekonomický rozměr. Jenže by si měli uvědomit, že neřídí firmu, ale město,“ komentoval změny Jindřich Čermák, předseda poslaneckého klubu Pirátů v karlovarském zastupitelstvu.

Lidé píší petici, nasbírala téměř 800 podpisů

Záhy poté, co radnice představila svou vizi podoby fungování městské hromadné dopravy, se na internetu objevila petice prosazující zachování stávajícího stavu. Tu do pondělního odpoledne podepsalo téměř 800 lidí.

„Optimalizace karlovarské MHD je potřebná. Linkové vedení z roku 1999 nemůže obsluhovat potřeby roku 2020. Proto by se ke změnám mělo přistupovat po dlouhodobé analýze a na základě potřeb občanů města i jeho budoucího směřování,“ píše se v petici, pod níž jsou jako petiční výbor podepsaní Marcel Houf, Jindřich Čermák a Daniela Bílá.

Autoři petice se rovněž obávají, že změny v jízdním řádu mohou zapříčinit, že lidé dají přednost individuální dopravě.

„Kdybychom se toho báli, tak to neděláme. Každá změna přináší pozitiva i negativa. Myslím si ale, že to dopadne jako s každou změnou: nejdřív se brblá a pak se zjistí, že to k něčemu je,“ reagoval na tuto alternativu náměstek Trtek.