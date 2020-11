Cheb získal unikátní kroniku, němečtí majitelé ji koupili na bleším trhu

„Město Cheb dostalo prostřednictvím našeho infocentra nabídku na odkup kroniky z Německa. Rodina z Frankfurtu nad Mohanem vlastnila historickou publikaci, o níž se domnívala, že by mohla být pro město zajímavá,“ uvedl chebský starosta Antonín Jalovec.



O víkendu se tak pro unikát vypravil historik Miloš Říha, někdejší kastelán zámku Kynžvart. Ten zjistil, že jde o skutečně mimořádnou záležitost. Německým švabachem psanou knihu zakoupil za tisíc eur a dovezl ji do Chebu. Hodnota kroniky je ale podle Říhy podstatně vyšší.

„Kronika zaznamenává dějiny města až do roku 1743, tedy i dobu francouzského obléhání Chebu. Její autor, purkmistr Funk, stál v čele radnice v letech 1740 až 1748. Je to ztracený unikát. Jak zjistil historik Miloš Říha, i některé historické chebské kroniky, o kterých víme, se ohledně zdrojů odkazují právě na tuto knihu. Pro nás však byla desítky let nedostupná,“ pokračoval starosta Jalovec.

Zmínil také, že cesta obsáhlé kroniky zpět domů byla poměrně dobrodružná a zvláštní. „Kniha, která má celkem 990 stran, zřejmě dlouho ležela bez povšimnutí v nepříliš vhodných podmínkách. Snad právě proto je zčásti poškozená. Před přibližně čtyřiceti lety ji babička poslední soukromé majitelky zakoupila na bleším trhu ve Frankfurtu společně se sadou historického nádobí,“ popsal starosta.

Město Cheb teď řeší, jak s knihou naloží. O radu chce požádat odborníky z Národní knihovny, kteří mají s opravami starých tisků zkušenosti.



Knihu je třeba restaurovat, radnice také plánuje její digitalizaci, aby si badatelé z řad veřejnosti mohli knihu prohlédnout na internetu. V budoucnu by také měla být přeložena do češtiny.

„Zjistili jsme, že například obsáhlou kroniku Chebu, kterou sepsal poslední chebský kat Karl Huss, zatím nikdo do češtiny nepřeložil. Proto jsme její překlad zadali. A podobně chceme nechat přeložit i tuto nově získanou kroniku, aby se s ní mohli seznámit i současní obyvatelé města,“ dodal starosta Jalovec.