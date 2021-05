Hejtmanovi nově radí ředitel nemocnice, opozice v tom vidí střet zájmů

Hejtman Petr Kulhánek (STAN) uzavřel smlouvu na poskytování poradenských a konzultačních služeb v oblasti zdravotnictví s novým generálním ředitelem a předsedou představenstva Karlovarské krajské nemocnice (KKN) Josefem Märzem.



Podle opoziční zastupitelky a bývalé hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) jde o netransparentní rozhodnutí.

„Generální ředitel má ke kraji roli podřízenou a měl by mu tedy takzvaně skládat účty. Vedení kraje si tak může jeho účast kdykoliv vyžádat, aniž by k tomu bylo zapotřebí nějaké smlouvy. Teď to ale bude vypadat tak, že generální ředitel bude hejtmanovi místo prezentace svých úspěchů a neúspěchů v čele nemocnice poskytovat konzultační a poradenské služby. To snad už ani hejtman nemůže myslet vážně,“ upozornila Mračková Vildumetzová.

Vadí jí také, že poradenská smlouva zajišťuje Josefu Märzovi kancelář na krajském úřadě. Samotná existence smlouvy pak podle opoziční zastupitelky vypovídá i o tom, že hejtman problematice zdravotnictví, které si vzal do své kompetence, nejspíš nerozumí a nemá na něj čas.

„Je to potvrzení oprávněnosti našeho stále trvajícího požadavku, aby měl resort zdravotnictví na kraji svého radního, tedy náměstka, který by se mohl této klíčové oblasti věnovat na sto procent,“ dodala Mračková Vildumetzová.

Bez peněz, auta i asistentky

Primář karlovarské chirurgie Josef März se mandátu uvolněného krajského zastupitele pro zdravotnictví vzdal předtím, než se letos 1. května ujal vedení KKN.



Poté, co März tento týden podepsal s krajem smlouvu o poradenství, uvedl pro MF DNES, že smlouva jen jasně pojmenovává to, oč se jako uvolněný zastupitel pro zdravotnictví od prosince loňského roku snažil.

„Průběžně jsem řešil nejen problémy spojené s pandemií covidu-19, ale i krajské zdravotnictví jako celek. A to chci dělat i nadále,“ uvedl.

Zdůraznil zároveň, že jde o poradenství a konzultační činnost, a to bez nároku na jakoukoli finanční odměnu či jiné benefity. „Nemám k dispozici služební telefon ani auto, nevykazuji dokonce ani žádné cesťáky. Jediné, co ze smlouvy plyne, je, že mohu v případě potřeby použít volnou kancelář na krajském úřadu. A to samozřejmě bez nároku na asistentku či sekretářku,“ doplnil März.

Předmětem smlouvy, kterou má MF DNES k dispozici, je mimo jiné i účast na jednáních souvisejících se zdravotnickou problematikou. „Mám vůli a snahu něco se zdravotnictvím v kraji udělat, nyní se to jen prostřednictvím této smlouvy pojmenovalo,“ upřesnil Josef März s tím, že rozhodně nebude za kraj či jeho vedení nic podepisovat ani rozhodovat. „O tom ta smlouva není,“ zdůraznil.

To potvrdil i hejtman Petr Kulhánek. „Jde výhradně o konzultantskou činnost a také o získání mandátu se nejrůznějších schůzek a jednání s orgány státní správy či na úrovni ministerstev za Karlovarský kraj účastnit. To vše ve snaze řešit otázku zdravotnictví v regionu kompetentně,“ řekl hejtman.

Josef März zároveň upozornil na fakt, že po loňských volbách hnutí ANO samo iniciovalo schůzku, na které tehdejšímu primáři karlovarské chirurgie pozici konzultanta nabídlo pro případ, že se opět ujme vedení kraje. To se ale nestalo.