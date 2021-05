Hrad Loket otevřel, zámek Kynžvart ne. O Bečovu památkáři ještě rozhodují

Retromuseum v Chebu sází po vynucené koronavirové pauze na milovníky snowboardingu. Svůj provoz dnes zahajuje výstavou s názvem Od pravěku k fenoménu, která mapuje historii českého snowboardingu v socialistickém Československu, kdy si nadšenci začali podomácku vyrábět napodobeniny prken podle fotografií ze zahraničních časopisů.

Tvůrci výstavy připomínají také rok 1984, kdy u nás proběhly první závody na malém vleku v Perninku v Krušných horách a o rok později na stejném místě legendární Neoficiální mistrovství ČSSR. Otevřeno bude od úterý do neděle od 10 do 17 hodin.



Ve středu se také otevírá expozice Muzea Cheb spolu s výstavou Lidová architektura Chebska. Muzeum je možné v květnu navštívit od středy do neděle od 9 do 17 hodin. Pro návštěvníky obecně platí limit jeden člověk na 15 m² vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, a povinnost udržovat rozestupy alespoň dva metry, nejedná-li se o členy jedné domácnosti.

Chebské Art Centrum Galerie 4 je otevřené rovněž ode dneška a vedle stálé expozice Československá fotografická technika do roku 1970 je pro návštěvníky připravena výstava Jan Šibík, 30 let a rovněž výstava, která vzešla z workshopu vedeného Robertem Vanem v galerijním klubu nazvaná Platinotypie. Otevřeno je kromě pondělí od 10 do 17 hodin.

První návštěvníky dnes přivítá i Muzeum porcelánu v areálu novorolské porcelánky Thun 1794, zatím však jen v odpoledních hodinách od jedné do tří.



„Od prvního června už budou, doufám, možné i komentované prohlídky výroby porcelánu, na které už nyní přijímáme rezervace,“ dodal provozovatel Návštěvnického centra Thun 1794 Jaroslav Dolina. Skupinové prohlídky totiž ještě povoleny nejsou, i proto zůstávají zavřené i leckteré hrady a zámky.

Hrad Loket ano, zámek Kynžvart ne

Už v pondělí se po pěti měsících otevřel návštěvníkům hrad Loket, jedna z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších památek kraje. Otevřeno je denně od 9 do 17 hodin.

„Ode dneška mohou lidé navštívit i hrad Cheb. Otevřeno budeme mít od 10 do 17 hodin,“ uvedl kastelán Tomáš Dostál. V sobotu 8. května pak budou mít návštěvníci možnost poprvé nahlédnout i do interiérů hradu Seeberg. Podle kastelánky Hany Cestrové bude otevřeno podle standardní doby, tedy od 10 do 18 hodin.

Například zámek Kynžvart ale zůstane veřejnosti i nadále uzavřen. Důvodem je, že stát organizované prohlídky skupin návštěvníků zatím ještě nepovolil. Správa zámku už ale připravuje novou obrazárnu, kde ukáže výtvarná díla až dosud ukrytá v depozitáři. Mnohé z nich se veřejnosti, až to vládní opatření dovolí, představí vůbec poprvé.

Naopak zámek Valeč už je díky tomu, že se zde komentované prohlídky neorganizují, v provozu naplno. Podle kastelána Tomáše Petra navíc chystá už na červen další interaktivní novinku.



„Doufám, že bude mít podobný úspěch jako ta z loňského června, kdy jsme lapidárium Braunových soch obohatili o audiovizuální zážitek,“ dodal Petr.

Bečovští ještě nevědí

Rekonstrukce Pluhovských domů v areálu hradu a zámku v Bečově nad Teplou se protahuje. Jestli se v této turistické sezoně návštěvníkům otevře a v jakém režimu, tak není zatím vůbec jisté. Konečné slovo bude mít Národní památkový ústav jako investor, vedení města mezitím místní podnikatele závislé na cestovním ruchu uklidňuje. Ti se totiž bojí, že bez otevření hradu a zámku už dlouho nepřežijí.

„V areálu ale probíhá hned několik souběžných akcí a staveb, přesto se budeme snažit nějaké přijatelné řešení najít,“ uvedl ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu Praha Dušan Michelfeit s tím, že se musí každopádně počkat, až budou umožněny skupinové prohlídky. Mezitím chtějí památkáři definitivně rozhodnout.

„Každopádně už nyní máme neoficiálně přislíbeno, že by se mohlo veřejnosti zpřístupnit alespoň první nádvoří a dva návštěvnické okruhy, tedy expozice relikviáře svatého Maura a zámek,“ upřesnil starosta Bečova Miroslav Nepraš.