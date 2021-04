Klasické prohlídky už nestačí, zámek Bečov chystá videoprojekce

Unikátní expozice takzvaného tekutého pokladu oživí lahve zatím uložené v trezorech tak, že budou za pomoci skleněných ploch a vitrín prostupovat z kamenných zdí a před očima návštěvníků doslova ožívat.



Společně s průvodcovským výkladem tak divák získá autentický dojem dobových vinných sklepů povýšený o barvitý estetický zážitek.

Autorem projektu je Jan Morávek, vedoucí ateliéru Multimédií na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara. Právě se Západočeskou univerzitou v Plzni začal Státní hrad a zámek Bečov nově spolupracovat.

Jan Morávek vystudoval sochařství a vlastně u ní svým způsobem i zůstal. „Díky světlům totiž můžete modelovat, co jen chcete, v tomto případě vinné sklepy, ve kterých budou z kamenných zdí vzácné lahve jakoby vystupovat,“ řekl.



Technologie, které audiovizuální expozici uvedou do života, ale v tuto chvíli existují jen na papíře. „Jednotlivé komponenty k celému zařízení jsou z většiny originály a firmy, které jsme oslovili, je budou vyrábět na míru třeba i dva měsíce,“ vysvětlil Morávek.



Celkové náklady pak odhaduje na pět milionů korun a doufá zároveň, že do roka bude expozice kompletně zpřístupněna.

Jedna návštěva to nespasí

Kastelán hradu a zámku Bečov Tomáš Wizovský právě podepsané memorandum o spolupráci s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara jen uvítal.



„Abychom se mohli ekonomicky udržet, potřebujeme návštěvníky. A ti zase potřebují, aby byly expozice, které nabízíme, atraktivní a přitažlivé,“ vysvětlil.

Podle děkana fakulty Josefa Mištery se právě o toto budou pedagogové a studenti snažit. „Učíme je dělat život a svět kolem sebe krásnější a zajímavější. Teď by měli tady na hradě a zámku nabízet zážitky, pro které se sem lidé budou vracet. Nestačí totiž tuhle nebo jinou památku navštívit jen jednou za generaci a příště se sem vrátit třeba až s vnoučetem. A tohle my, doufám, budeme umět zařídit,“ dodal Mištera.

Pro designéry z plzeňské fakulty bude expozice tekutého pokladu nalezeného společně s relikviářem sv. Maura velkou výzvou. Že by mohla mít úspěch, ale dokazuje obdobný projekt na Státním zámku Valeč.



Se svými studenty tu Jan Morávek oživil lapidárium Braunových soch a návštěvnost zámku ihned stoupla. Letos tu studenti multimédií z fakulty designu a umění chystají další podobnou expozici nazvanou Amadeus.

Bečovští se bojí, že zkrachují

Přestavba Pluhovských domů v areálu hradu a zámku Bečov měla být do konce letošní jara hotová, původní termíny se ale nejspíš nepodaří dodržet. I když Národní památkový ústav, který je investorem akce, již upřesňuje finální zadání nejslavnější zdejší expozice - relikviáře svatého Maura, v podhradí to vře.

„Budeme iniciovat jednání s památkáři, aby umožnili alespoň venkovní prostory hradu a zámku s nadcházející turistickou sezonou otevřít,“ potvrdil místostarosta Bečova Petr Kužvart.

Jinak podle něj řada místních podnikatelů, kteří jsou na cestovním ruchu závislí, nepřežije.

„Jsme přesvědčeni, že možnosti tu jsou a že je to jen o organizaci personálu. Ten navíc připouští, že by byl schopen to zvládnout, pokud dostane od svých nadřízených zelenou. S památkáři se proto budeme snažit dohodnout,“ uzavřel místostarosta.