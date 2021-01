Materiál na opravu domů v areálu hradu Bečov vozí kvůli sněhu motorové saně

„Stavbu toto řešení sice mírně prodraží, ale v porovnání s tím, že by se musela zastavit, je to zanedbatelné navýšení,“ uvedl Tomáš Wizovský, kastelán Státního hradu a zámku Bečov. „Tento způsob je sice pomalejší, ale stavbu přerušit nemůžeme,“ doplnil.

Motorové saně tak pomalu převáží na hradní nádvoří materiál, jako jsou cihly, balíky s maltou a dřevěné podlahy. Běžná technika se tam totiž kvůli sněhu vůbec nedostane.

„Zkoušeli jsme nákladní auta i traktory, ale nevyšlo to. Dokonce jsme tu měli i koňáka z okolní vesnice, jestli by se materiál nedal vyvézt postaru koňmi. Koně, kteří tahají dřevo z lesa, ale mají nevhodné okovy a problém by byl i sehnat saně,“ řekl Wizovský.



Rekonstrukce Pluhovských domů, kam se vedle samotného relikviáře přestěhuje i veškeré zázemí této vzácné památky, bude stát více než 150 milionů korun.

Zázemí expozice tvoří mimo jiné multifunkční sál, kino, učebna či místo určené pro nejrůznější programy spojené s relikviářem. „V současné době je prostavěno 72,6 milionu,“ upřesnil kastelán.

Kromě relikviáře bude v objektu takzvaného horního zámku umístěna také expozice věnovaná tekutému pokladu z Bečova, tedy nálezu lahví vína, koňaku a šampaňského ze sklonku 19. století.



Tento netradiční poklad má podle jednoho z předních českých someliérů Jakuba Přikryla hodnotu nejméně 20 milionů korun. Sbírku alkoholických nápojů rodiny Beaufort - Spontin odhalili kriminalisté v roce 1985 společně s objevem samotného relikviáře.

Hrubá stavba Pluhovských domů bude dokončena letos v březnu. Relikviář svatého Maura by se do nové trezorové místnosti, v níž už jsou dokončené rozvody elektřiny pro neprůstřelnou vitrínu, měl přestěhovat nejpozději v září.