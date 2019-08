Telčský zámek se chystá na rekonstrukci, mobiliář ji přečká v Dačicích

„Nyní se začíná dělat vše pro vypsání výběrového řízení. Ke konci roku by měla být vybrána stavební firma a od prosince by se mohlo začít pracovat,“ avizuje Bohumil Norek, kastelán nejnavštěvovanějšího zámku v kraji.



Cílem rekonstrukce prohlídkových tras je umožnit celoroční provoz, což dosud nebylo možné. Návštěvníci se po obnově renesančního zámku, jenž je památkou UNESCO, dostanou i do míst, kam zatím nemohli vstoupit. Jedná se o bývalou zámeckou kuchyni a pivovar.

Pro návštěvníky to bude znamenat jistá omezení a zvýšený stavební ruch. Zámek však bude podle kastelána v provozu na více než padesát procent.

„Pojedeme klasickou sezonu od konce dubna do konce října. Začneme na všech třech prohlídkových trasách s tím, že trasa A bude lehce omezená. Oproti tomu trasa B pojede na sto procent,“ informoval.



Podle postupujících stavebních prací bude upraven vstup do areálu pravděpodobně ze zámecké zahrady. „Turisté se ale vždy vše s předstihem dozvědí,“ zdůraznil.

Tradiční kulturní akce by stavební práce neměly výrazně narušit

Zámek je také místem mnoha kulturních akcí. Ani ty by neměly být stavbou příliš omezeny. Do konce roku ještě mohou návštěvníci počítat se všemi tradičními akcemi, jako je vánoční jarmark a folkový festival nebo živý betlém. Ani poté, co na zámku začnou pracovat dělníci, nebude o kulturu nouze.

„Uděláme vše pro to, aby se uskutečnily i všechny velké letní akce. Chceme určitě opět hostit koncerty folkového festivalu Prázdniny v Telči,“ připomenul Norek.

Zároveň prý chtějí vyzkoušet ke kulturním akcím i nové prostory, například zámecký park, kde se v minulosti konaly spíše velké koncerty. Zkušební akcí má být sobotní Cesta pohádkovým lesem.

„Na kilometrové trase budou děti čekat různé úkoly a také pohádkové postavičky vodníků a skřítků. Uvidíme, jak se tento model osvědčí,“ uvedla Lucie Norková ze správy zámku.

Specialisté nábytek nejprve ozáří, aby zničili červotoče

Aby rekonstrukce mohla v klidu začít, nechala správa zámku vyklidit některé místnosti. Například ty, kde sídlila pobočka Muzea Vysočiny, jsou již kompletně vystěhované a připravené na rekonstrukci. „Do těchto prostor by mohla stavební firma okamžitě nastoupit,“ poznamenal Norek.

Velké stěhování se týká i prostor zámeckého pivovaru, kde byla část mobiliáře. Nyní je už z poloviny vystěhovaný.

Náhradní skladovací prostor našli v nedalekém dačickém zámku. „Vše, co se z depozitáře odveze, půjde nejprve do specializované firmy, která nábytek ozáří, aby se zničil červotoč. Pak bude umístěn v Dačicích a po rekonstrukci se vrátí zpět k nám,“ dodala Norková.



Další náhradní depozitář zřídili v zámecké galerii. Ta byla z toho důvodu už letos uzavřená a tento stav potrvá zřejmě až do roku 2024. „Galerie byla pro nás vždy lukrativní záležitost. Dělali jsme tam divácky velmi navštěvované sezonní výstavy k filmům a pohádkám, jež se v Telči natáčely,“ připomenul kastelán.

Návštěvnost galerie činila v sezoně kolem dvaceti tisíc lidí. I kvůli tomu letos příchozích ubylo. „Bohužel to ale ničím nenahradíme,“ podotkl Norek. Po rekonstrukci prohlídkových tras by ale návštěvnost měla opět růst.

Práce se kvůli růstu cen materiálu zřejmě o něco prodraží

Obnova zámku zahrnuje i vznik nového zámeckého informačního centra, kde by měli návštěvníci najít veškerý servis včetně malého občerstvení, toalet a prodeje vstupenek.

Nově zpřístupněným prostorem bude depozitář v bývalém zámeckém pivovaru. Po stavebních úpravách zde vznikne otevřené pracoviště historiků a restaurátorů. Ponese název Poklady za oponou.

V druhém patře jižního paláce bude umístěna nová expozice muzea. Tam turisté najdou informace o historii města a zámku. Prohlídka bude končit pohledem z výšky, z oratoře kaple Všech svatých na hrobce Zachariáše z Hradce.

Obnovena bude i prohlídková trasa s renesančními interiéry, restaurovat se budou nástěnné malby, sgrafita a mobiliář. Autoři projektu nezapomněli ani na úpravu zahrady, opravu fasád a střechy.



Rekonstrukce počítá s investicí v řádu více než 211 milionů korun. Už nyní je však zřejmé, že cena stoupne vzhledem k růstu cen stavebního materiálu. Podle kastelána Norka to bude odhadem o deset procent.

Národní památkový ústav získal na tento projekt evropskou dotaci, která bude z 85 procent hradit veškeré náklady. Hotovo by mělo být do konce roku 2022.