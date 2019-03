Telčský zámek se chystá na celoroční provoz, zdraží také vstupné

Renesanční zámek otevře kastelán Bohumil Norek již příští sobotu. V březnu a dubnu bude zpřístupněná zatím jenom jedna prohlídková trasa - renesanční sály. Od května i další dvě - byt posledního majitele a zámecké podzemí. A to i přes přípravu projektu rekonstrukce zámku za více než 211 milionů.

„Kvůli přípravám na rekonstrukci zámku dojde letos pouze k částečnému omezení některých kulturních akcí. Nebudeme dělat noční a dětské prohlídky. Uzavřena bude v letošním roce i zámecká galerie, protože jsme tam museli přestěhovat část mobiliáře z míst, kterých se rekonstrukce dotkne,“ uvedla za správu zámku Lucie Norková.

Na prvním prohlídkovém okruhu letos vzroste cena vstupného o deset korun na 160 Kč, na druhém o dvacet korun na 120 Kč u základního vstupného.

„Ceny se celorepublikově upravovaly. Národní památkový ústav chce vytvořit tři kategorie památek a sjednotit na nich vstupné. My, protože spadáme pod nejvyšší kategorii - tedy památky UNESCO, jsme byli dosud v porovnání s jinými objekty UNESCO ve vstupném hluboko pod čarou,“ vysvětlila k růstu cen Norková.

Na druhou stranu od letošní sezony ušetří rodiny s jedním dítětem, kterých se dosud sleva na vstupném netýkala. V minulosti platila pouze pro rodiny se dvěma a více dětmi.

O deset korun stoupne i vstup do celého zámeckého komplexu, tedy zahrady a nádvoří. Nově za něj turisté zaplatí dvacetikorunu. Návštěvníkům, kteří si zakoupí prohlídku některého z okruhů, bude tato částka pak odečtena.

Volný vstup do areálu v minulosti zneužívaly některé cestovní kanceláře.

„Nejenom že si naše toalety pletly s veřejnými záchodky, ale dělaly si samy prohlídky v exteriérech. Stalo se mi, že v každém rohu hlavního nádvoří stála jedna výprava a jejich průvodce jim něco vyprávěl do sluchátek. Pak jim na tabletu ukázal obrázek Kateřiny z Valdštejna, Zachariáše z Hradce a naúčtoval jim to jako prohlídku zámku,“ vypráví kastelán telčského zámku Bohumil Norek.

Návštěvníci budou moci sledovat restaurátory při práci

Veškeré úsilí bude letos správa zámku věnovat do blížící se rekonstrukce prohlídkových tras. Cílem úprav je umožnit na zámku celoroční provoz, což dosud nebylo možné. Národní památkový ústav si od toho slibuje i navýšení počtu návštěvníků.

Letošní akce na zámku 20. 4. - Velikonoční jarmark Sdílení (10:00 - 16:00, hlavní nádvoří)

(10:00 - 16:00, hlavní nádvoří) 7. 6. - Koncert Michal Davida - Open air tour 2019 (19:00, zámecký park

- Open air tour 2019 (19:00, zámecký park červen - prohlídky v průvodcovské režii žáků základní školy

základní školy 9. 6. - Pohádková neděle (10:00 - 17:00, zámecká zahrada, park, terasa, spodní a hlavní nádvoří)

(10:00 - 17:00, zámecká zahrada, park, terasa, spodní a hlavní nádvoří) 5. - 7. 7. - Řemeslné trhy (9:00 - 17:00, hlavní nádvoří

(9:00 - 17:00, hlavní nádvoří 11. 7. - Strašidlo cantervillské , divadelní představení s Martinem Zounarem, Bárou Štěpánovou a Martinem Poštou (19:00, hlavní nádvoří)

, divadelní představení s Martinem Zounarem, Bárou Štěpánovou a Martinem Poštou (19:00, hlavní nádvoří) 26. 7. - 11. 8. - Prázdniny v Telči, hudební festival (hlavní nádvoří)

Rekonstrukce zahrnuje vznik nového zámeckého informačního centra, kde by měli návštěvníci najít veškerý servis včetně malého občerstvení, toalet a prodeje vstupenek.

Nově zpřístupněným prostorem zámku bude také depozitář v bývalém zámeckém pivovaru. Po stavebních úpravách zde vznikne otevřené pracoviště historiků a restaurátorů. Instalovaný depozitář s názvem Poklady za oponou umožní návštěvníkům mimo jiné sledovat restaurátory přímo při práci.

V druhém patře jižního paláce bude umístěna nová expozice zámeckého muzea. Tam turisté najdou informace o historii města a zámku. Obnovena bude i prohlídková trasa s renesančními interiéry, restaurovat se budou nástěnné malby, sgrafita a mobiliář. Autoři projektu nezapomněli ani na úpravu zámecké zahrady, opravu fasád a střechy.

Výběrové řízení na dodavatele oprav budou sledovat s obavami

„Momentálně se připravuje prováděcí projekt, který by měl být vyhotoven do konce května. Poté se hned vypíše výběrové řízení na zhotovitele. S obavami a napětím budeme čekat, kdo se přihlásí, protože víme, jak jsou dnes stavební firmy vytížené,“ podotkl kastelán Bohumil Norek s tím, že celková obnova zámku musí být hotova do 31. prosince 2022.

Rekonstrukce počítá s investicí v řádu více než 211 milionů korun. Už nyní je však zřejmé, že cena vzhledem k růstu cen stavebního materiálu stoupne. Národní památkový ústav získal na tento projekt evropskou dotaci, která bude většinově hradit veškeré náklady.

Po dobu rekonstrukce a stavebních prací nebude zámek uzavřen. „Pojedeme tak na 50 procent. Prohlídky budou zcela jistě v bytě posledního majitele a dále budeme zámek zpřístupňovat podle míst, kde se nebude pracovat,“ dodal kastelán.