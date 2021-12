Žádné plasty, stany ani reklamy. I Třebíč chce vkusné zahrádky restaurací

„Cílem manuálu a naší motivací je kultivovaná podoba předzahrádek, které budou ladit s celkovým architektonickým konceptem revitalizovaného Karlova náměstí a památkové zóny. Manuál je zpracován tak, aby měl obecnou platnost a byl především zdrojem inspirace,“ popsal starosta Pavel Pacal.

Materiál, jímž se budou restauratéři a prodejci řídit, připravil městský architekt Petr Ondráček.

„Směřuje k předzahrádkám umístěným přímo na povrchu veřejného prostranství, s kvalitním nábytkem a slunečníky s minimem reklamy. Nechceme předzahrádky ve formě igelitového stanu a nechceme sedět na plastových židlích na zeleném koberci,“ řekl.

A co manuál zakazuje? Nepřípustné je například pevné zastřešení na konstrukci ze sloupků, plné bočnice ohraničující předzahrádku nebo souvislé pásy mobilních květináčů. Zakazuje také použití velkoformátových markýz.

Nepřípustné jsou i výrazné textilní potahy či slunečníky s reklamou, plastový nábytek s nízkou úrovní řemeslného zpracování. Pódia a podesty se povolují jen výjimečně v místech, kde je vysoký sklon terénu.

„Chceme, aby zmizela houfná reklama z hlediska používání slunečníků. Chceme aby měly jednotnou podobu, nenásilné barvy, ideálně okrovou, a aby reklama byla jenom decentní na lemu slunečníku. Nábytek by měl být vkusný, buď ze dřeva nebo z nějakého příjemného kovu,“ řekl starosta.

Větší zásah potřebuje jen minimum zahrádek

Manuál, který je přístupný na webu města, ukazuje na fotografiích, jak by předzahrádky mohly vypadat, i to, co je už nevhodné. Vítaným prvkem je například také kvalitně provedené předsunuté prodejní místo, lavičky před vchodem a květinová výzdoba.

„Na Karlově náměstí se očekává provedení předzahrádek v jednotném stylu, naopak na území židovské čtvrti se preferuje větší rozmanitost, individualita a menší měřítko prvků předzahrádky,“ stojí v manuálu.

Podle starosty měli restauratéři dostatek času připravit se na změnu. Jak uvedl, některé předzahrádky již nyní splňují nová pravidla, další potřebují kosmetické změny a těch s větším zásahem má být minimum.

„Poplatek za užívaní veřejného prostranství máme v posledních čtyřech letech nulový právě proto, aby se provozovny mohly na nová pravidla připravit,“ dodal Pacal.

Restauratéři mohou své návrhy předzahrádek konzultovat přímo s městským architektem. Město v příštím roce vypíše také dotační tituly, které mohou provozovatelé na své nově vznikající předzahrádky čerpat.

Vše nebude praktické, namítají restauratéři

Novým pravidlům manuálu se bude muset podřídit i zahrádka Občerstvení Jordán na Karlově náměstí.

„Částečně s pravidly manuálu souhlasím, líbí se mi i část opatření a některé podmínky splňujeme. Otázkou je ale praktičnost. Stoly a židle na dlažbě bez podesty se budou kývat a lidem se bude rozlévat jídlo a pití. Místo markýzy, kterou nám povolili památkáři, budou ne příliš praktické deštníky, ze kterých bude stékat déšť na lidi. Problémem bude i ukotvení deštníků betonovými podstavci,“ míní provozovatel podniku Jiří Jordán.

V Jihlavě, kde měla nová pravidla ohledně předzahrádek začít platit od ledna, se nakonec rozhodli platnost nové vyhlášky posunout o rok. Je dokonce možné, že se některá pravidla ještě upraví. „Po konzultaci s restauratéry jsme vyhodnotili, že je nutné ještě více diskutovat prezentovanou úpravu designu,“ uvedla primátorka Karolína Koubová.

Důvodem jsou nejasnosti kolem možných úprav a nespokojenost provozovatelů restaurací, kteří dříve investovali nemalé prostředky, aby splnili podmínky památkářů. Připomínky mohou lidé posílat na útvar městského architekta.