Jihlava chce po restauracích jednoduché zahrádky. Kdo nevyhoví, zaplatí

Zastupitelé odsouhlasili Manuál dobrých restauračních zahrádek, který upravuje požadavky na jejich vzhled. Společně s tím schválili i změnu vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.



Zatímco dosud platili restauratéři za metr čtvereční a den záboru maximálně dvě koruny, od ledna se sazba zvýší na deset korun. Pokud však splní podmínky uvedené v manuálu, sníží se jim o 90 procent.



Manuál zpracoval útvar městského architekta, který bude také rozhodovat o tom, jestli restauratéři jeho podmínky plní. Když manuálu nevyhoví, v praxi by to znamenalo, že podnikatel, který například za celoroční zábor pozemku o rozloze třiceti metrů čtverečních dosud platil necelých 22 tisíc korun, by nově městu odevzdal téměř 110 tisíc korun. V případě, že vyhoví, tak 11 tisíc korun.

„Myslím, že tento manuál je správnou cestou k tomu, abychom s podnikateli našli cestu, jak kultivovat veřejný prostor. Slibujeme si od toho jednotný vizuální styl,“ uvedla primátorka Karolína Koubová (Fórum) s tím, že pro podnikatele by to mělo být motivační.

Záměr kritizoval například zastupitel Jaromír Kalina (KDU-ČSL). „Provozovatelé gastroslužeb mají kvůli covidu neuvěřitelné problémy. Když je teď chceme zatížit další věcí, není to dobře,“ uvedl s tím, že by manuál bral jako doporučení a ceny ponechal na stejné výši.



Nechtějí plast, ani obří reklamní slunečníky

V podobném duchu hovořil i zastupitel Radek Popelka (AN0). „Rozhodně bych nezvyšoval cenu za pronájem předzahrádek a tím podnikatele nutil, aby je rychle předělali.“

Podle náměstka primátorky Víta Zemana (Žijeme Jihlavou!) ale radnice po podnikatelích nechce nic drahého. „Chceme po nich určitou jednoduchost, vzdušnost. Tento materiál má zamezit hlavně plastovým židlím a stolkům či obrovským slunečníkům,“ poznamenal a zmínil příklad Věžní ulice, kde předzahrádky již nyní splňují podmínky a působí velmi hezky.

Dle primátorky radní schválili manuál letos na jaře. „Tento rok jsou kvůli covidu odpuštěné poplatky za zahrádky, takže vlastně celý letošní rok je takovým přechodným obdobím. Pokud bude pandemie pokračovat, můžeme mluvit o odpuštění i na další rok,“ uvedla.

Co manuál upravuje? Například není vhodné používat u předzahrádek pódium, koberec či jinak zakrývat komunikaci. Podesty mohou být pouze ve svažitém terénu, aby vyrovnaly výšku chodníku.



Oblast záboru nelze vymezit souvislou řadou květináčů ani jiným masivním oplocením. Nevhodná je také kombinace různorodého materiálu. Dokument obsahuje fotografie vhodných i nevhodných příkladů předzahrádek a mobiliáře.

Nulová osvěta a špatné načasování, zní kritika

Podnikatelé, které oslovila redaktorka MF DNES, se budou s dokumentem teprve seznamovat. „Je to pro mě novinka a musím to nejprve prostudovat. V tuto chvíli nevím, jak se zachovám. Buď se nějak přizpůsobím, nebo budu rebel,“ krčí rameny Petr Vološčuk z Radniční restaurace. Ta je v manuálu uvedena jako nevhodný příklad předzahrádky kvůli vyvýšenému dřevěnému pódiu.

Provozovatel kavárny Muzeum na Masarykově náměstí a bývalý jihlavský zastupitel za Fórum Miroslav Tomanec považuje manuál za krok dobrým směrem. Přesto má výhrady.

„Velmi mě mrzí, že se okamžitě bez jakékoli osvěty a diskuse začíná s těmito finančními nástroji. Biti budou ti, jejichž zahrádky tady stojí léta a nebudou mít šanci to rychle udělat tak, aby to vyhovělo.“

Nelíbí se mu ani načasování. „Gastronomický sektor je stále ve velké depresi a podnikatelé řeší existenční problémy. Zasloužili by si nyní spíše trochu podpory než hned tyto restrikce,“ dodal.