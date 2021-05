Perutě větrného mlýna v Třebíči se už točí, expozice otevřou v létě

Větrný mlýn na Kanciborku Lopatky třebíčského větrného mlýna se budou pro veřejnost otáčet již o tomto víkendu 1. a 2. května od 14:00 do 14:30 a potom každou první neděli v měsíci ve stejném čase.

Větrník bude po otevření expozic (konec června) přístupný veřejnosti šest dní v týdnu. Zavíracím dnem bude pondělí. Přes sezonu bude otevřen od 9 do 18 hodin a v květnu a v září do 17 hodin.

Novou turistickou dominantu u výpadovky na Jihlavu bude provozovat Městské kulturní středisko. Zdroj: MěKS