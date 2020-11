Větrný mlýn v Třebíči se brzy roztočí, znovu získal dřevěné lopaty

Třebíčský mlýn má bohatou minulost. V roce 1836 jej postavili bratři Budischowští, továrníci. Mlýn nemlel mouku, ale dřevní kůru pro tamní koželuhy. Mezi 60. a 90. lety 19. století však mlýn přestal fungovat a nahradily jej parní stroje.

V roce 1890 bylo stavbě přiděleno popisné číslo a v pozemkové knize je od té doby vedena jako obytná budova. Do první světové války sloužila jako ubytovna pro dělníky firmy Budischowský. Po jejím bankrotu město mlýn koupilo a v roce 1932 investovalo do vytvoření nouzového sociálního bydlení pro tři rodiny. Nájemníci zde bydleli až do roku 1975