Zavřené zoo musí dál platit krmivo i mzdy, na kompenzace však nedosáhnou

Omezení investic, v extrémním případě propouštění zaměstnanců nebo i redukce chovu zvířat.

Tak by se zřejmě musely zachovat zoologické zahrady, pokud by i nadále pokračovalo vládou nařízené uzavření zahrad z důvodu protiepidemických opatření a zároveň trvala i nemožnost čerpat finanční náhradu od státu.

Zoologické zahrady jako příspěvkové organizace měst či krajů jsou stále vyloučeny z možnosti požádat stát o kompenzace.

„Chceme, aby na nás stát nezapomínal. Jednat stylem ‚my vás zavřeme a nějak si s tím poraďte‘, to podle mě není ten správný způsob jednání,“ říká ředitel jihlavské zoologické zahrady Jan Vašák.

Unie českých a slovenských zoologických zahrad, kam patří i jihlavská zoo, proto sepsala dopis adresovaný vládě, ve kterém žádá o finanční pomoc.

Loňské ztráty byly obrovské

Finanční soběstačnost zoologických zahrad – na rozdíl od řady kulturních zařízení – dosahuje v některých případech až osmdesáti procent. Zahrady upozorňují, že finanční ztráty způsobené propadem vlastních příjmů byly loni obrovské a do letošního roku vstoupily v mnohem horší ekonomické kondici než před rokem.

„Nezbytné výdaje jsme příliš snižovat nemohli. Musíme platit za krmivo, energie, mzdy. Máme sice své zřizovatele, ale i ti zápasí se snížením příjmů, jejich možnosti nejsou neomezené. Zoologické zahrady se tak pomalu ocitají na prahu provozní a ekonomické krize,“ vysvětlují ředitelé českých unijních zoo ve společném dopise.

Propad vlastních příjmů za loňský rok vyčíslily zahrady na 180 milionů korun. „Kvůli loňským výrazným škrtům jsme zabrzdili rozvoj areálů, omezili opravy, vyčerpali rezervy na zvládnutí složité situace,“ uvádí.

Například jihlavská zoologická zahrada byla v souladu s vládním nařízením uzavřena v roce 2020 celkem třikrát a v tomto roce pokračuje uzavírka již druhý měsíc. „Nemyslím si, že letošní rok bude v tomto směru lepší než ten předchozí,“ domnívá se Jan Vašák.

V loňském roce přišla jihlavská zahrada o třetinu návštěvníků a ztráta z výnosů oproti roku 2019 činila téměř 6,5 milionu korun.

„Dost značně jsme čerpali z našeho rezervního fondu. Významně nám pomohl náš zřizovatel, jihlavský magistrát, od kterého jsme dostali 5 milionů korun navíc,“ připomíná ředitel Vašák.

Ať se otevřou venkovní areály!

Peníze na běžný provoz Zoo Jihlava zatím má. „Děsím se především návštěvnického výpadku, který by mohl nastat na jaře a v létě. To bývá návštěvnost v zoo nejvyšší. Nevíme ale, jaká bude epidemická situace. Pokud do toho nevstoupí stát nějakými kompenzacemi, tak můžeme mít opravdu problémy,“ připouští ředitel jihlavské zoologické zahrady.

Zoologické zahrady doufají alespoň v brzké otevření venkovních areálů zahrad, byť s případným omezením počtu návštěvníků.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) minulý týden v pátek uvedlo, že nově navýší pravidelnou dotaci pro zoologické zahrady z 20 na 30 milionů korun. Tento krok má pomoci zahradám, uzavřeným kvůli pandemii covidu-19, koupit krmení pro zvířata.

Zástupci 29 licencovaných zoologických zahrad mohou o podporu žádat od 1. března. Zatímco menší zoologické zahrady mají podle resortu šanci získat dotaci do řádu statisíců korun, u větších bude podpora v jednotkách milionů.

„Se zoologickými zahradami budeme dále jednat s cílem najít další zdroje financování. Ty už by ovšem vyžadovaly navýšení rozpočtu MŽP, a tedy i konsenzus na úrovni vlády,“ uvedl ministr Richard Brabec (ANO).