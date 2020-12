Jihlava chce zatraktivnit zoo. Pomoci má lávka, klouzačky i nové vstupy

Zpracování projektu na tvorbu strategie zoologické zahrady zadalo vedení jihlavského magistrátu v květnu.

„Nepředstavujme si pod tím, že by město chtělo plánovat, kde v jaké části zoo budou zvířata. Ale zoo je největším aktérem cestovního ruchu v Jihlavě a ročně jí projde 300 tisíc návštěvníků. Přemýšleli jsme, jak zoologickou zahradu ještě více zatraktivnit pro návštěvníky, jak zlepšit služby, jak zahradu lépe zprůchodnit a zároveň, jak návštěvníky dovést do centra města,“ vysvětluje náměstek primátorky Vít Zeman (Žijeme Jihlavou).



Magistrát proto oslovil tři architektonická studia, aby téma zpracovala. „V tuto chvíli jsme ze třech návrhů vybrali vítěznou koncepci, kterou budeme dále rozpracovávat. V únoru bude strategie hotová,“ dodal.

Vít Zeman také odhalil některé fragmenty z vítězné studie. Ta počítá například s doplněním lesoparku Heulos různými outdoorovými aktivitami, počítá s výhledy do zoologické zahrady nebo s lávkou a se skluzavkami.

„Rozhodně z toho nechceme dělat žádný Disneyland. Vše by mělo být přírodní, postaveno na úctě k zoologické zahradě i k lesoparku, který zde dlouhodobě funguje,“ zdůraznil Zeman.

Opět ožívá myšlenka visuté lávky přes údolí

Pokud jde o skluzavky, ty by mohly zkracovat cestu lesoparkem Heulos.



„Některé cesty v Heulosu jsou hezky udělané, ale nikam nevedou, nebo vedou tak, že se cesta prodlužuje. Napadlo nás, že v jedné části by mohl jít doprovod dítěte po schodech, zatímco dítě se sklouzne přes dvě patra na skluzavce. Vyústění by bylo u starého vstupu do zoo,“ vysvětlil náměstek primátorky.

Nová koncepce oživuje opět jihlavský evergreen, a tím je lávka přes údolí lesoparku. Jedno molo je podle Zemana navrženo od schodů u kostela svatého Jakuba směrem k zoologické zahradě, kam by pak vedl výtah.

Záměr počítá také s rozšířením počtu vstupů do zahrady. Nově by mohly být od sídliště Březinky a od letního amfiteátru, kde by bylo i rozšířené parkování.

Návštěvníci by se mohli také podívat i do některých míst, která jsou jim v zoo nyní uzavřená.



„V zoologické zahradě pochopitelně vznikají produkty jako kompost nebo hnůj. Chtěli bychom ukázat, jak se s nimi pracuje. Zároveň bychom chtěli v zoo také více udržitelnosti. To znamená využívat například solární energii. Chceme částečně upravit celou koncepci zahrady. Zoo není jenom ukázkou zvířat, ale i ukázkou filozofie vztahu k přírodě,“ dodal Zeman.

Tygři by návštěvníky přilákali i na periferii zahrady

Nová koncepce rozvoje zoologické zahrady je podle Zemana připravována v absolutní spolupráci s vedením zahrady.



„Pan ředitel je na každé schůzce a dává tomu svou odbornost. Rozhodně veškeré úpravy děláme tak, aby zvířata byla na prvním místě,“ poznamenal Zeman.

Ředitel zoo Jan Vašák připravil návrhy, které byly součástí zadání. Týkaly se průchodnosti zahrady a rozmístění výběhů některých zvířat. „Zahrada má místa, kam návštěvník jen málo zabrousí. To bychom chtěli změnit. Tím se hustota lidí rozmělní,“ uvedl Jan Vašák.

Rád by posílil chov primátů a rozšířil chov kočkovitých šelem. „Byl bych rád, kdybychom se v chovu kočkovitých šelem vyhranili na druhy, které jsou návštěvnicky atraktivní a zároveň chovatelsky i ochranářsky důležité,“ vysvětluje ředitel zoo.

Pokud jde o přesuny zvířat, preferoval by odsun tygrů sumaterských na periferii zahrady.



„Stávající šelminec by se ale nadále využíval na chov větších kočkovitých šelem. Tygry bych rád prezentoval v lesním prostředí na periferii. Je to atraktivní zvíře, za kterým si návštěvník vždy dojde, na rozdíl třeba od sovy,“ dodal.

Vize se může naplňovat postupně třeba i deset let

Ve vítězné koncepci ocenil například rozšíření počtu vstupů do zoo i posílení parkování u letního kina zvláště v létě.

A kdy se vše může uskutečnit? „Je to strategie, kterou můžeme naplňovat třeba i deset let. Začít můžeme od drobných investic. Realizace lávky do zoo za osmdesát milionů může být snem za deset let, jsou to velké peníze. Její vybudování je velmi vzdálené. Uvidíme, zda nezůstane jenom u snů architektů,“ dodal náměstek primátorky.