Jihlavská zoo má nová zvířata, dodávka kvůli nim projela celou Evropu

„Menší transporty se dělají častěji podle toho, jak je potřeba, ale takto velký a rozsáhlý přesun jsme naposled zajišťovali před rokem. Vždy se na něm dohodneme s jinými zoologickými zahradami. Je to ekonomičtější i ekologičtější. Tentokrát jsme vezli zvířata pro Zoo Jihlava, Praha a Plzeň. Pomáhali jsme ale i s transportem pro další zoo na cestě, která o to projevila zájem. Zvířata vystupovala a přistupovala různě po cestě,“ vysvětluje Simona Kubičková, vedoucí marketingového oddělení jihlavské zoologické zahrady.



Takovéto transporty zvířat ovšem může vést jen člověk, který má k tomu oprávnění a absolvoval speciální školení a kurz.



„Nemusí to být nutně zoolog. Stará se o to, aby transport zvířat byl bezpečný, aby bedny měly správnou polohu a pochopitelně aby zvířatům během cesty nic nechybělo. To znamená, že je musí cestou i krmit,“ připomněla Kubičková.

Zatímco některá zvířata se svezla jenom kousek za hranice republiky, další mířila třeba až do Skotska.



„K těm, co s námi jeli nejdále, patřil pásovec z brněnské zoologické zahrady. Toho nám dovezli kolegové z Brna do Jihlavy a odtud s námi cestoval až do zoo v Edinburghu. Jako poslední jsme vykládali jednu malou kočkovitou šelmu v Dundee, rovněž ve Skotsku,“ upřesňuje Kubičková.

Na palubě jelo vždy minimálně pět až deset zvířat. Při cestě zpět do České republiky bylo kolem dvaceti nových zvířat, která obohatí chov v jihlavské, pražské a plzeňské zoo.

Krokodýla postříkali sprejem, aby cestou nevychladl

Asi nejzajímavějším druhem, který v noci na čtvrtek v Jihlavě vyložili, byl samec krokodýla siamského. Toho si Zoo Jihlava přivezla z jihu Anglie. Konkrétně z Crocodile of the World v Brize Nortonu. To je zoo, jež se specializuje na chov krokodýlů a plazů.

„Dlouhodobě jsme měli v naší zoo dvě samice. Jedna z nich v létě odešla a nám se teď naskytla příležitost vytvořit chovný pár. Ale jelikož je samec ještě mladý, budeme si muset ještě chvíli počkat, než se nějakého odchovu dočkáme,“ dodala Simona Kubičková.

Transport zvládl samec krokodýla siamského na výbornou. Vzhledem k tomu, že venku již panuje velmi chladné počasí, bylo nutné krokodýlovi zajistit tepelný komfort.

„Měl transportní bednu vystlanou slámou a pravidelně do ní dostával PET lahve plněné horkou vodou. V zoo, ze které jsme ho odváželi, ho dokonce nastříkali speciálním sprejem, který ho během cesty ochraňoval,“ poznamenala Kubičková.

Z cesty po Evropě si jihlavská zoo přivezla také tři nové guarézy běloramenné. Tito primáti obývají tropické deštné lesy na západním pobřeží Afriky. Chovného samce si zoo odvezla z jižní Anglie a na zastávce v německém Duisburgu k němu přibrali dvě samice.



„Budeme mít chovnou skupinu a budeme doufat v odchovy mláďat,“ usmívá se Kubičková.

Osamocená už není ani samice čáji obojkové, což je vrubozubý pták z Jižní Ameriky. Ta rovněž získala partnera. Zoo si přivezla též nového ježka ušatého a klokánky krysí.

Až se tedy brány zoologických zahrad opět otevřou, bude na návštěvníky čekat řada novinek.

VIDEO: Tak smutná asi ještě nebyla. Zvířata v pražské zoo vyhlížejí návštěvníky:

28. listopadu 2020