Důkladný rozbor má ukázat, které trávníky bude Brod sekat méně často

Záměr omezit sečení trávníků přednesl vedoucí výboru pro životní prostředí a ochránce přírody Václav Hlaváč. Podle něho se o tuto záležitost stále více začínají zajímat samotní obyvatelé města a mnozí už dokonce požadují změny.

„Děje se to v posledních dvou letech a je to zejména vlivem sucha. Lidé vidí, že když se čtyřikrát do roka podle letitého plánu nakrátko poseká trávník, že z něj za čas zbude velká žlutohnědá plocha,“ uvedl Hlaváč.

Jak dodal, technické služby, které údržbu zeleně v Brodě zajišťují, už zkoušely sečení v některých lokalitách omezit. Ale experiment nepřinesl zrovna povzbudivé výsledky.

„Některé plochy nevypadaly pěkně. Prosadil se na nich plevel, zarostly bodláčím. Domníváme se proto, že tato záležitost vyžaduje systematičtější přístup,“ vysvětlil Hlaváč, proč tuto záležitost mají řešit zastupitelé města.

Ti skutečně odsouhlasili, že se záležitostí budou zabývat. Během příštího roku by měl vzniknout obsáhlý dokument, který by veřejné plochy ve městě detailně monitoroval a vymezil ty, které jsou vhodné k intenzívnímu sečení, i ty, kterým omezení sečení prospěje.

Kvetoucí záhony by měly plnit i reprezentativní funkci

Zároveň by měl vytipovat lokality vhodné pro květnaté louky. Měl by popsat způsob jejich založení i formu následné údržby. „Od roku 2021 bychom na tento plán mohli přejít,“ poznamenal Václav Hlaváč.

První z ploch vhodných pro založení záhonů už sám naznačil. Mělo by se jednat zejména o středové ostrůvky kruhových objezdů. „Kvetoucí záhony by měly plnit i reprezentativní funkci. Na kruhových objezdech je k tomu ideální prostor,“ prohlásil.

Ve velkou úpravu v tomto duchu věří i na zeleném prostranství před Vymazlenou kavárnou pod pekárnami. „Zde se to ale bez větších investic neobejde,“ konstatoval Hlaváč.

Vedení města už dříve zvažovalo, že tuto plochu, kde jsou dnes zarostlé pozůstatky po amatérské bikerské trati, přemění v jakýsi parčík.

Nápad výboru pro životní prostředí se zalíbil všem přítomným zastupitelům. „Je to cesta, kterou bychom se měli dát. Podpoříme zachování vody v krajině i diverzitu hmyzu. Jsem rád, že tu takový nápad je,“ ocenil například Pirát Jan Kerber.

I když nakonec zvedli ruku pro, drobné výhrady měli jenom komunisté. „Máme tu spoustu jiné problematiky, kterou bychom měli přednostně řešit. Jaký je v této věci veřejný zájem? Já nevidím, že by veřejnost měla zrovna teď touhu investovat do trávníků,“ podotkl Vladimír Frič.