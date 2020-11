Firma provozující vodovod v Jihlavě se změní, cena navzdory slibům neklesne

Zastupitelé schválili smlouvu o pachtu a provozu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu mezi městem a SMJ. Zároveň s tím odsouhlasili cenu pachtovného ve výši 80 milionů korun za rok 2021 a ceny vodného a stočného pro rok 2021 ve výši 55,06 koruny za kubík odebrané pitné vody a 40,07 koruny stočného za kubík odpadní vody.



Politici přitom slibovali, že až budou mít provoz ve vlastních rukou, cena vody pro obyvatele bude nižší. To se zatím nestalo. Přitom Vodárenská akciová společnost (VAS) přišla v létě s nabídkou, že pokud bude i nadále provozovatelem vodárenské infrastruktury, cenu vody sníží.

Společnost VAS se v učiněné nabídce mimo jiné zavazovala hradit městu nájemné ve výši 80 milionů korun ročně.



„Při této výši pachtovného je VAS připravena realizovat cenu pro vodné a stočné ve výši 80 korun bez DPH za metr krychlový. Uzavření pachtovní smlouvy nabízíme na dobu 5 let do konce roku 2025 s opcí města na prodloužení o dalších pět let do konce roku 2030 s garancí ceny a nájemného po dobu prvních dvou let,“ upřesnil nabídku Jindřich Král, předseda představenstva společnosti VAS.

Nabídka byla postavená tak, že lidé by mohli mít vodné a stočné za jeden metr krychlový vody o více než šest korun bez DPH levnější než dosud.

Byla to nerealizovatelná nabídka, odmítl ji výbor

Otázkou vodného a stočného se zabýval také finanční výbor. „Porovnávali jsme veřejnou nabídku VAS. Přestože se na první pohled zdá, že nabídka od VAS je výhodná, byla nerealizovatelná v tom smyslu, že oni nezohledňovali ty části, kterými jsme vázáni dotacemi a kde je jasně daná částka stočného,“ poznamenal za finanční výbor Jiří Pokorný (ANO).

Pro SMJ bude provozování vodárenské infrastruktury novinkou. Nemají s tím předchozí zkušenosti, nyní nakupují techniku a hledají odborníky v oboru.

„Je potřeba si uvědomit, že teprve v roce 2021 se zjistí, jaké jsou skutečné náklady na provozování vodovodů a kanalizací v Jihlavě. To by se provozováním cizí firmou nikdy nepodařilo zjistit. A za tuto znalost ekonomiky odvětví to rozhodně stojí,“ uvedl k cenám jednatel společnosti Josef Eder.

„Z mého pohledu i z pohledů kolegů v koalici dlouhodobě říkáme, že chceme tyto služby provozovat vlastní firmou. Z krátkodobého hlediska se může jevit nabídka VAS jako zajímavá. V dlouhodobém horizontu je ale důležité mít cenotvorbu a plán obnovy v rukou zastupitelů. Navíc cena vodného a stočného je v nabídce VAS garantovaná na dva roky a my nevíme, jak by se vyvíjela poté,“ uvedla již dříve primátorka Karolína Koubová (Fórum Jihlava).

Nejdražší vodu z Vysočiny mají obyvatelé Žďárska. Za kubík vody tam v letošním roce zaplatili 99,20 koruny. Naopak nejnižší cena je na Havlíčkobrodsku, a to 76,16 koruny.