Slib levnější vody Jihlavu nepřesvědčil, vodovody přejdou k městské firmě

„Z mého pohledu i z pohledů kolegů v koalici dlouhodobě říkáme, že chceme tyto služby provozovat vlastní firmou. Z krátkodobého hlediska se může jevit nabídka jako zajímavá. V dlouhodobém horizontu je ale důležité mít cenotvorbu a plán obnovy v rukou zastupitelů. Navíc cena vodného a stočného je v nabídce garantovaná na dva roky a my nevíme, jak by se vyvíjela poté,“ uvedla primátorka Karolína Koubová (Fórum Jihlava).



Letos v červnu ukončily Jihlava a Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK) osmileté soudní spory o vydání vodohospodářského majetku města.

Jihlava ze svazku vystoupila na konci roku 2012. Své vodovody a kanalizace, včetně čistírny odpadních vod, by měla spravovat od příštího roku sama prostřednictvím nově vybudované divize Služeb města Jihlavy (SMJ). Vedení města nevyužije služeb VAS, která infrastrukturu zatím provozuje a má potřebné technologické zázemí a personální zajištění.

Společnost VAS chtěla v provozování služeb pokračovat. V té souvislosti předložila zastupitelům novou nabídku. Jednalo se o návrh na uzavření pachtovní smlouvy. Společnost VAS se v ní mimo jiné chtěla zavázat hradit městu nájemné ve výši 80 milionů korun ročně.

Vedení Služeb města Jihlavy zatím cenu nestanovilo

„Při této výši pachtovného je VAS připravena realizovat cenu pro vodné a stočné ve výši 80 korun bez DPH za metr krychlový. Uzavření pachtovní smlouvy nabízíme na dobu pěti let do konce roku 2025 s opcí města na prodloužení o dalších pět let do konce roku 2030. A to s garancí ceny a nájemného po dobu prvních dvou let,“ upřesnil nabídku Jindřich Král, předseda představenstva společnosti VAS.

Podle Krále patří parametry nabídky k nejvýhodnějším v České republice. „Jsme přesvědčeni, že v současných podmínkách nelze dosáhnout výhodnějšího modelu provozování vodohospodářské infrastruktury v Jihlavě z pohledu finančních zájmů města a jeho občanů,“ uvedl Král.

Podle zastupitelů Rudolfa Chloupka (ČSSD), Zdeňka Faltuse (ANO) i finančního výboru by bylo vhodné, aby zastupitelé znali i nabídku na cenu vodného a stočného také ze strany SMJ. Ta však zatím není vytvořena.

„I přes tři měsíce intenzivní práce nejsme teď schopni říct, jaké bude vodné a stočné pro rok 2021. Počítáno je s nájemným 80 milionu korun i s tím, že se dokážeme vejít do vodného a stočného ve výši, jaký VAS v současné době uplatňuje v Jihlavě. Netušíme, jaké jsou skutečné náklady na provozování vodohospodářské infrastruktury, dokud ji sami neprovozujeme,“ uvedl jednatel SMJ Josef Eder s tím, že cenu vodného a stočného bude společnost zastupitelům předkládat na listopadovém zasedání.

Při odložení by se SMJ nestihly na provoz připravit

Zastupitel Chloupek pak zmínil i možnost materiál stáhnout z jednání, doplnit ho o nabídku SMJ a předložit zastupitelům až v listopadu.

„Odložení posuzování této nabídky na listopad je to nejhorší, co by se mohlo stát. Zablokovalo by to veškerá jednání s VAS o spolupráci, řešení přechodu zaměstnanců a nám by to zvyšovalo rizika ve vybavování firmy. Pro nás je důležité, aby bylo po dnešku jasné, kdo bude provozovat, abychom mohli začít podepisovat smlouvy na nákup techniky a další záležitosti,“ upozornil Eder.

Jak v červnu uvedla primátorka Koubová, městský podnik bude potřebovat 40 až 50 milionů korun, aby mohl najmout odborný personál, nakoupit techniku a zainvestovat laboratorní a technologické procesy pro provozování vodárenské infrastruktury.

Pro odmítnutí nabídky VAS se ze 36 přítomných vyslovilo 33 zastupitelů, proti nebyl nikdo, dva se zdrželi a jeden nehlasoval.

„Rozhodnutí zastupitelstva bereme na vědomí. Nebudeme ho dál komentovat. Jsme připraveni případně spolupracovat s novým provozovatelem,“ uvedla mluvčí VAS Iva Librová.