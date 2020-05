Ulice v Jihlavě je dva roky rozkopaná. Lidem to vyhovuje, tvrdí politik

Na jedné straně tahanice je magistrát, na druhé Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK), ze kterého město vystoupilo již v roce 2012. Oba se však nedokázaly dohodnout, jaký majetek komu patří, kdo jej bude provozovat.

Vše řešili dlouhá léta právníci a soudy s nevalným výsledkem. Teď se město snaží o mimosoudní dohodu o narovnání. „Jednání vypadají velmi nadějně,“ řekl uvolněný radní Jaroslav Vymazal (ODS).

S opravou ulice Jiřího z Poděbrad se započalo už na podzim 2018. Původně mělo jít jenom o rutinní výměnu povrchu vozovky. Krátce po odtěžení vrchní vrstvy silnice se přišlo na to, že část kanalizace je ve špatném stavu a je třeba ji opravit. A tam začal problém.

Obě strany se mimo jiné přou o to, kdo stav zavinil a kdo má opravu platit. Staveniště je nyní zakonzervované tak, aby se ke svým domům mohli dostat alespoň majitelé nemovitostí.

Je potřeba dohoda vlastníků

Problematice se věnovalo i nedávné jihlavské zastupitelstvo. „Ulice Jiřího z Poděbrad je mementem toho, jak to dopadá, když se dvě strany nedokážou dohodnout,“ uvedla primátorka Karolína Koubová (Fórum).

Zároveň zdůraznila, že město se má postarat o to, aby se ulicí dalo projíždět a byla opravená kanalizace. „K tomu ale potřebujeme dohodu dvou vlastníků, kterou stále nemáme,“ dodala.

Existovala možnost, že by ulice mohla být opravená už do konce listopadu tohoto roku. Vedení města předložilo minulý týden zastupitelům dílčí dohodu o převodu investorství, která by umožňovala zahájit stavební práce s tím, že by už na konci listopadu tohoto roku mohlo být vše opravené. Pokud by ji zastupitelé odsouhlasili, práce by mohly začít prakticky okamžitě.

Zastupitelé však měli k předkládané smlouvě řadu výhrad. Návrh smlouvy nepodpořil ani finanční výbor. „Smlouvu jsme vnímali v jistém smyslu jako nepřehlednou s řadou rizik pro město,“ shrnul předseda výboru Jiří Pokorný (ANO).

Po dlouhé diskusi mezi zastupiteli nakonec předkladatel návrhu, uvolněný radní Jaroslav Vymazal (ODS), tento bod stáhl z jednání, aniž by se o něm hlasovalo.

„Smlouva je právně hodně komplikovaná a je pro město nastavená nevýhodně. Pochybnosti tady jsou a nestojí nám za to, schvalovat ji v této podobě,“ řekl Vymazal zastupitelům a návrh z jednání stáhl.

Před ukvapeným schválením smlouvy varoval i zastupitel Rudolf Chloupek (ČSSD). Navíc jak dodal, lidé obývající domy v ulici, si na tento režim již zvykli a až tolik je nepálí.

„Ten stav jim teď vyhovuje. Dřív jim tam jezdila půlka Jihlavy, teď tam mají klid,“ poznamenal mimo jiné s tím, že by počkal na to, jak dopadne celková dohoda o narovnání majetkových vztahů se svazkem, která se teď připravuje.

Jaroslav Vymazal by chtěl novou a upravenou podobu návrhu smlouvy předložit na červnovém zastupitelstvu. Souběžně s tím by se na tomto zastupitelstvu měla projednávat i tolik očekávaná dohoda o narovnání města se SVAK.

„Věříme, že se nám celá situace podaří uklidnit právě tímto narovnáním tak, abychom se s protistranou dohodli, přebrali majetek, udělali finanční vyrovnání, začali provozovat vodohospodářskou infrastrukturu a rozešli se v dobrém,“ řekla primátorka Koubová.

Intenzivní jednání, která pokračují s protistranou, vypadají podle Jaroslava Vymazala velmi nadějně. „Spoléháme na to, že v rámci dohody o vyrovnání všechny otazníky vyřešíme,“ dodal.

Pokud by zastupitelé v červnu odsouhlasili dohodu o narovnání a novou smlouvu o investorství, přece jenom by se mohlo začít na ulici Jiřího z Poděbrad pracovat ještě tento rok.

„Letos by se ale stihla udělat pouze oprava kanalizace a přípojek. Finální úpravy a položení finální vrstvy povrchu vozovky by bylo možné vzhledem k počasí až v příštím roce,“ konstatoval Vymazal.

Pokud se město a SVAK nedohodnou nebo zastupitelé dohodu o narovnání nepodpoří a budou chtít pokračovat formou soudních sporů, bude ulice rozkopaná možná dalších několik let. I tato varianta přichází v úvahu.