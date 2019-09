Místo kompromisu se financuje právní bitva, říká o vodárenské při Vystrčil

Navíc se kvůli právní bitvě potýká s krizí už i politické vedení magistrátu. A tak se zdá, že jsou nyní ve výhodě starostové Telče, Stonařova a Polné, kteří v čele SVAK stojí proti krajskému městu.

Senátor Miloš Vystrčil pozoruje spor – v Česku ojedinělý – celé svoje funkční období od roku 2010. A dobře se zná s jeho aktéry na obou stranách. Ať už z pozice exstarosty Telče, kde žije a též politicky působí, nebo z místa místopředsedy ODS, který navíc tuto stranu vede na Vysočině a s jihlavskými spolustraníky se též dobře zná.

Jste senátorem od roku 2010. Myslím, že máte blízko jak k panu starostovi Telče Fabešovi, zástupci SVAK, tak k vedení jihlavské radnice, kde měla většinu doby sporu významné slovo ODS. Zkoušel jste být někdy mezi oběma stranami prostředníkem snažícím se o to, aby se urovnaly a uklidnily vztahy?

Protože jsem nechtěl a ani nechci ve sporu komukoliv stranit, snažil jsem se zejména při různých příležitostech vybízet zástupce obou stran k osobním setkáním a domluvě. Situace je však velmi složitá, každá ze stran je totiž poměrně urputně přesvědčena o té svojí pravdě jako jediné správné. Pokud vím, několik schůzek se i konalo, ale bohužel rozumný kompromis se zatím nedaří nalézt. Namísto toho se zdá, že se z peněz daňových poplatníků financuje bitva právních kanceláří.

Spor Jihlava versus SVAK O vystoupení ze SVAK rozhodli jihlavští zastupitelé v polovině roku 2009. Koncem roku 2012 město skutečně vystoupilo. Důvodů bylo více, jeden z těch hlavních byl, že SVAK nedotáhl do zdárného konce půlmiliardový projekt modernizace vodovodů a kanalizace v Jihlavě. Vniveč šla i tučná evropská dotace. Po vystoupení Jihlavy dodnes zcela neskončily právní spory – zejména o to, jaký majetek komu patří. Kvůli neshodám se komplikují a prodlužují opravy ulic v Jihlavě, spor stojí i za současnou koaliční krizí v Jihlavě.

V čem je „zakopaný pes“, proč se obě strany stále nedohodly ani po deseti letech?

Kdybych věděl, v čem přesně je zakopaný pes, tak bych to již dávno oběma stranám sdělil. Obecně lze říci, že problémy se kupí a kupily a mají kořeny v dávné minulosti.

Je v pořádku, že někteří politici přijímají i v době trvání tohoto vážného sporu peníze za svoje „vodofunkce“? A to za působení ve SVAK, ve Vodárenské akciové společnosti, Svazu vodovodů a kanalizací měst a obcí či z Jihlavských vodovodů a kanalizací?

Přiznávám, že nerozumím tomu, proč chcete z hlediska pobírání odměny odlišovat situaci, kdy existuje spor a kdy neexistuje spor. Vypadá to, že si myslíte, že člověk by měl být za práci placen pouze v případě, kdy se v jejím rámci neúčastní sporu. Nezlobte se, to mi přijde zvláštní. Rozuměl bych tomu, kdybyste se ptal, zda má někdo brát peníze ještě za nějakou další práci, když již jednu má a ony spolu souvisí, ale rozlišování podle toho, zda existuje či neexistuje spor? Asi mi něco uniká, nebo nevím.

Myslím, že to v pořádku není, protože připustili ten současný velmi špatný stav. Některým jsem to říkal, ale podle nich to pobírání odměn je v pořádku. Jaké má ten letitý spor řešení podle vás?

Kdybych znal konkrétní řešení, již dávno bych s ním obě strany seznámil. Domnívám se ale, že k nalezení rozumného řešení bude kromě právních názorů a úředních rozhodnutí potřeba učinit možná i odvážná rozhodnutí politická.

Bylo by odvážným rozhodnutím se prostě normálně domluvit a rozloučit se na obou stranách s právními kancelářemi?

Netroufám si jednoznačně se vyjádřit. Možná ano, možná ne.

Byl jste starostou, hejtmanem. Jak byste se snažil postupovat v tomto sporu vy? Také byste připustil letitou konfrontaci, právnickou bitvu?

Sám jste odpověděl. Snažil bych se, abych se do takové situace nikdy nedostal. A myslím – věřím, že to bylo možné.

Přijde mi, že ti politici z Jihlavska předali až velký díl své moci právníkům. Mýlím se?

Netroufám si jednoznačně se vyjádřit. Možná ano, možná ne.