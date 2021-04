Půjčovna lodí i noc v jurtě. Jihlava vymýšlí, jak zdržet návštěvníky zoo

„Chtěli bychom vytvořit prostorový vztah mezi třemi místy v Jihlavě. Jedná se o areál Modety v sousedství zoo. Druhým bodem je Masarykovo náměstí a budoucí sídlo Brány Jihlavy v rekonstruovaném domě 21. Třetím místem je sportovně rekreační areál Český mlýn s loděnicí,“ uvedl ředitel organizace Brána Jihlavy Jakub Deml.



Hlavním cílem je zdržet turisty v Jihlavě a dovést je z nejnavštěvovanější zoologické zahrady i na jiná místa v krajském městě. „Když se podíváme na návštěvnost Turistického informačního centra, tak víme, že se na náměstí ze zoo dostane asi jen desetina návštěvníků zahrady. Chceme, aby tady turisté zůstali delší dobu a utráceli za věci a zážitky, které je budou bavit. Proto ta propojení. Je to ale důležité i pro práci s místními obyvateli,“ poznamenal Deml.



Jakýmsi převodníkem mezi proudícími návštěvníky do zoologické zahrady a dál do města by měl být areál textilní továrny Modeta, který město koupilo za bezmála 30 milionů korun.

V jedné části se ještě stále šijí plavky, ale pravá část továrny blíže k zoo je už prázdná. Zahrada ji už částečně využívá jako sklad. Podle primátorky Karolíny Koubové by se na jaře příštího roku měla tato část o rozloze přibližně 1 500 metrů čtverečních zkušebně zpřístupnit veřejnosti.

„Měla by tam vzniknout kavárna, herna i prostor pro vzdělávací akce,“ řekla Koubová s tím, že by mělo jít o investici sedmi až osmi milionů korun. Do budoucna by celá tovární hala Modety měla být hlavní branou pro vstup do takzvaného Stříbrného údolí, prostoru kolem řeky ve městě.

Areál poskytne i prostor pro rozvoj jihlavské zoo. Nabídnout by mohl i ubytování, gastroslužby a velké návštěvnické centrum. Přestavba celého areálu by odhadem stála 200 až 300 milionů korun. „Je to ale běh na dlouhou trať,“ dodala primátorka.

Zážitkové ubytování v týpí, jurtě i maringotce

Myšlenkové napojení na zoologickou zahradu a navazující Stříbrné údolí by měl mít i kemp Nomád, který by v dlouhodobé vizi mohl vzniknout poblíž letního amfiteátru.



„Myšlenka vychází z toho, že bychom chtěli prodloužit pobyt návštěvníkům zoo, především rodičům s dětmi, a nabídnout jim zážitkové ubytování. Toho pro rodiny s dětmi v Jihlavě moc není,“ vysvětluje Deml.

Podle něj by nemělo jít o vybudování stabilního kempu, ale o malou vesničku, ve kterou by se na dva měsíce proměnila část letního amfiteátru.



„Tam by si rodiny mohly pronajmout některou z forem nomádského, kočovného stylu bydlení v návaznosti na projekt Zoo pěti kontinentů. Předběžně jsme uvažovali o týpí, jurtě, karavanu či třeba maringotce,“ nastínil ředitel a upozornil, že tento projekt je třeba ještě doladit, a tudíž může doznat řady změn.

Projektem, který se ale již blíží k realizaci, je obnova historického domu na Masarykově náměstí 21. Tam by mělo do dvou let být sídlo organizace Brána Jihlavy a také centrum pro turisty.



„To bude místo, ze kterého budou lidé objevovat historické centrum města. Tam se budou setkávat s průvodci, odtud budou vyrážet na toulky městem,“ avizuje Deml.

Molo na řece a půjčovna loděk i koloběžek

Třetím vrcholem pomyslného turistického trojúhelníku je loděnice v areálu Český mlýn. Brána Jihlavy by tam chtěla vybudovat půjčovnu sportovních potřeb. Pokud zastupitelé tento záměr schválí, mohl by se realizovat příští rok. Investice je podle primátorky Karolíny Koubové do jednoho milionu korun.

Podle Demla by se pro potřeby půjčovny využily obytné kontejnery podobné těm, které využívá Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava.



„Půjčovaly by se tam hlavně lodě, kánoe, pramice, vybudovalo by se molo a my bychom provozovali půjčovnu na další sportovní aktivity. Lidé by si tam mohli půjčit vše, co potřebují, když chtějí pobývat na Českém mlýně. Kola, koloběžky, inlajny a další věci, které vám tam zpříjemní pobyt, včetně slunečníků nebo lehátek,“ dodal Jakub Deml.

Organizace Brána Jihlavy by měla mít podle radní pro kulturu Silvie Čermákové na starosti vše, co souvisí s kulturou a cestovním ruchem ve městě.



„V průběhu letní sezony, počínaje prvním červencem, organizace převezme pod svá křídla Bránu Matky Boží s parkánem, Jihlavské podzemí, Dům Gustava Mahlera, Turistické informační centrum, ale i takzvaný Purmerendský dům,“ řekla Čermáková.

Brána Jihlavy by měla převzít i pořádání některých kulturních a společenských akcí, jako je Havíření, Léto s Gustem nebo jarmarky. „Letos to ale bude spíše o stabilizaci a začlenění organizace do veřejného prostoru,“ řekla Čermáková.