Bez turistů město ztichlo a zesmutnělo, mrzí nového telčského starostu

Telč je známá jako krásné turistické město. Jak ho poznamenal poslední rok pandemie?

Telč je sice stále krásné turistické město, ale bohužel je již několik měsíců zcela bez turistů. Město ztichlo, zesmutnělo. Koronavirus se podepsal na životě všech našich občanů. Nic není tak, jak jsme byli po desetiletí zvyklí. Ani nevíte, jak se těším na pravidelné úterky, kdy zkouší pěvecký sbor Smetana, jehož jsem členem. Stejně tak se už moc těším mezi své dámy do Klubu důchodců, kde nacvičujeme různá hudební vystoupení a kde je doprovázím hrou na klávesy a akordeon.

Jak celou složitou situaci zvládají podnikatelé, kteří jsou závislí na turistickém ruchu? Snažíte se jim jako město nějak pomoci?

Popsal bych to tak, že každý dělá, co může. Obávám se, že případné škody uvidíme až po uvolnění veškerých restrikcí. Samozřejmě si ze srdce přeji, aby všichni podnikatelé v Telči tuto těžkou dobu zvládli a znovu otevřeli své provozovny a služby. Již loni město pomohlo podnikatelům částečným odpuštěním nájmu, odpuštěním ubytovacích poplatků i těch za umístění restauračních předzahrádek. Uvedené poplatky budou podnikatelům odpuštěny i letos. Podnikatelům je zároveň umožněná bezplatná inzerce v Telčských listech.

Vladimír Brtník Je mu 44 let. Narodil se v Dačicích, dětství a dospívání strávil v Telči.

Absolvoval Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích, kde vystudoval obor učitelství pro první stupeň.

Více než tři roky pracoval jako učitel na ZŠ Hradecká v Telči. Poté žil řadu roků v zahraničí.

Zpátky do Telče se vrátil před čtyřmi lety. Do zvolení starostou města pracoval jako vedoucí mezinárodního oddělení na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě.

Od roku 2010 je členem ODS.

Je ženatý a má tři syny.

Se zájmem hraje na klavír, akordeon a bicí.

Je kutil a s rodinou rád cestuje po České republice se zánovním karavanem.

Vy sám také podnikáte?

Živnostenský list sice vlastním od roku 1997, ale vždy jsem provozoval podnikání jako doplňkovou činnost vedle svého zaměstnání. Prodával jsem párky v rohlíku, vyučoval anglický jazyk, hrál na svatbách. Poskytoval jsem též realitní a ubytovací služby. V našem domě v Telči nabízíme ubytování v soukromí. Toto podnikání v Telči však postupně převzala moje manželka. Asi nemusím dodávat, že v celé České republice jsou ubytovací služby od konce října loňského roku až na určité výjimky zakázány. Hluboce se tímto skláním před všemi podnikatelkami a podnikateli, pro které je podnikání jediným zdrojem obživy. Moc jim držím palce, aby tuto těžkou dobu zdárně zvládli.

Přijeli loni do Telče vůbec nějací zahraniční turisté, třeba během letního rozvolnění?

Až do konce loňského února se situace vyvíjela standardně. V březnu došlo k okamžité absenci turistů z Asie. Tato absence pokračuje do dnešního dne. Dle statistických údajů informačního centra byli v Telči během léta zahraniční turisté především ze Slovenska, Rakouska, Německa, Holandska a Polska.

Ze kterých zemí k vám jezdili turisté nejvíc za normálního stavu?

Telč je na seznamu mnoha cestovních kanceláří, které organizují poznávací zájezdy pro turisty z Asie. Vedle nich jsme zde mohli potkávat zahraniční návštěvníky téměř ze všech koutů světa. Ještě loni v lednu a únoru byli v Telči turisté třeba i z Francie, Ruska, Itálie, Španělska, Velké Británie a USA.

Nyní běží rekonstrukce telčského zámku. Co to městu podle vás přinese?

Vzhledem k tomu, že jedním z výsledků rekonstrukce bude rozšíření měsíců, ve kterých bude zámek otevřen, pevně věřím, že to pomůže prodloužit turistickou sezonu v Telči.

Je místo, které turisté u vás míjejí a vy byste je tam chtěli přivést, až pandemie pomine?

Vždy záleží na tom, na jak dlouhou dobu turisté do města přijedou. Jako rodilý Telčan bych byl nejraději, kdyby viděli úplně všechno, to ale většinou není z časových důvodů možné. Každopádně Telč není pouze náměstí a zámek! Určitě bych doporučil procházku podél Staroměstského rybníka na Staré Město, na Oslednice, do Lipek či k Roštejnskému rybníku. V rámci přeshraničního projektu také vybudujeme stezku propojující Telč s Řásnou.

Jak jste spokojen se současným stavem vašeho náměstí? Dá se ta krása vůbec ještě nějak vylepšit?

Máme veliké štěstí, že jsme náměstí zdědili po našich předcích v takto zachovalém a necitlivými zákroky nepoškozeném stavu. Je pouze na nás, zda ho zvládneme uchovat pro další generace. Snad to nevyzní příliš pateticky - já osobně považuji telčské náměstí za nejkrásnější místo na světě.

Už předloni nabízel soukromý majitel k prodeji památkově chráněnou Horní bránu v Palackého ulici. Nebude ji město kupovat?

Město o nákupu této nemovitosti neuvažuje.

Jak vy si Telč pamatujete z dětství za minulého režimu?

Jako dítě vnímáte své okolí zcela jinak, nevidíte detaily, nedochází k takovým prožitkům na určitých místech města. Sleduji na sobě, že k tomuto člověk dochází až s přibývajícím věkem. Jako děti jsme se pohybovali většinou na našem sídlišti a v blízkém okolí, do jiných částí města jsme chodili velmi zřídka, pokud pominu docházku do školy či tehdejšího domu dětí. Nyní pozoruji obrovské změny v opravených chodnících, silnicích a domech. Telč prostě rozkvetla. A pokud nebudeme brát v úvahu stávající období pandemie koronaviru, ve městě je mnohonásobně více turistů, než tomu bylo za mého dětství.

Když teď odhlédneme od turismu, co je největší potíží Telče?

Byl bych moc rád, kdyby se Telč začala populačně rozvíjet. Loni se sice po mnoha letech do Telče přistěhovalo více lidí, než se z ní odstěhovalo, pokud ale vezmeme v úvahu počty úmrtí a počty narození, celkový počet obyvatel se v Telči dlouhodobě snižuje. Navýšení počtu obyvatel by pomohlo dostupné bydlení a dostatek zajímavých pracovních míst. Osobně doufám, že situaci pomůže zlepšit chystaný prodej stavebních parcel v lokalitě Dačická, který v současné době připravujeme.

Museli jste na radnici už některé plány z doby před pandemií přehodnotit?

Bohužel jsme nemohli spustit rekonstrukci domu v Masarykově ulici naproti poliklinice, kam jsme chtěli po dobu rekonstrukce budovy radnice přesunout odbor územního plánování. Omezili jsme investiční výdaje Technických služeb Telč. Všechny velké plánované projekty se naštěstí daří a nedochází ani k posouvání termínu jejich plánovaného dokončení. Telč je dlouhodobě úspěšná v čerpání dotací na své projekty, dofinancování projektů je řešeno výhodnými úvěry.

V jaké fázi je nyní rekonstrukce radnice na náměstí?

V příštím roce bude dokončena. V rámci rekonstrukce je řešena komplexní obnova stávajících prostor. Tedy kanceláří, informačního centra a obřadní síně. Rovněž jsou rekonstruovány sklepní prostory, které budou nově částečně veřejně přístupné. Součástí obnovy je také dvorní objekt šatlavy, dvůr radnice a zadní objekt bývalé stodoly. V současné době jsou řešeny demoliční práce, instalují se nové rozvody sítí. Celkové náklady činí 33 milionů korun, dotace činí 25 milionů. Ukončení stavebních prací je plánováno na leden příštího roku.

Vystřídal jste na radnici dlouholetého starostu Romana Fabeše. Nahradíte ho za město i ve vedení Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko?

Ne, rada města se usnesla, že zástupcem města ve SVAK bude nadále pan Fabeš.

Z bývalých starostů Telče se později stali ministr kultury, předseda Senátu, krajský radní. Chtěl byste časem také postupovat v politice výše? Budete letos kandidovat za ODS v parlamentních volbách?

Nemusíte mi to věřit, ale já jsem ani neměl ambice stát se starostou. A tímto tedy potvrzuji, že se nechystám postupovat v politice výše a že nebudu kandidovat za ODS v letošních parlamentních volbách. Mně je v Telči s mojí rodinou opravdu moc dobře. Starostou jsem se stal v neuvěřitelně zvláštní době, která přináší obtížné situace k řešení i pro zkušené starosty. Dělám, co mohu a umím, abych se mohl občanům Telče podívat s čistým svědomím do očí. Štve mě, když udělám v životě jakoukoli chybu, ale pokud už ji udělám, vždy se z ní snažím poučit.

Vy jste pobýval část života v zahraničí, kde všude?

Vydal jsem se do světa na zkušenou. Rok a půl jsem pracoval s mentálně a tělesně postiženými lidmi v neziskové organizaci v USA nedaleko Bostonu. Po návratu do Evropy jsem strávil tři roky v Lucemburku, kde jsem učil na české sekci v Evropské škole, a deset let jsem byl v Belgii jako zástupce ředitele na Evropské škole v Bruselu.

Jakým způsobem se pečuje o postižené v Bostonu?

Působil jsem tam jak v denním programu, tak i v domovech zdravotně postižených. Já jsem v USA působil přibližně před sedmnácti lety. Vybavuji si však, že naším cílem vždy bylo začleňování pokud možno všech zdravotně postižených spoluobčanů do běžného života. Tato snaha o integraci zdravotně postižených lidí probíhá v dnešní době ve všech rozvinutých zemích, což je skvělé.

Lidí z Telče se vždy na závěr zeptám, který film natáčený v Telči mají nejraději. Jaký je ten váš?

Přiznám se, že se mi čím dál tím více líbí slavný film Až přijde kocour. Pokaždé, když ho znovu vidím, v něm nacházím něco nového a mám z něho větší prožitek. Rád taky vzpomínám na natáčení pohádky Zdeňka Trošky Z pekla štěstí, kdy si na náš párek v rohlíku chodil tehdy ještě neznámý představitel Honzy, herec Miroslav Šimůnek.

