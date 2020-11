Po úspěchu v krajských volbách zvažují starostové na Vysočině rezignace

Podzimní krajské a senátní volby zamíchají s personálním složením několika radnic na Vysočině. Ve volbách totiž úspěšně kandidovalo na nová místa v regionální vládě několik starostů. A jak se v nové koaliční smlouvě zavázali, nebudou kumulovat uvolněné posty na kraji s jinými uvolněnými funkcemi. To však nutně nemusí znamenat, že by se funkce starosty definitivně vzdali.

Do vedení kraje míří čtyři starostové: Lukáš Vlček z Pacova (STAN), Jan Tourek ze Světlé nad Sázavou (KDU-ČSL), Karel Janoušek z Police (ODS-STO) a Roman Fabeš z Telče (STAN).

Navíc byl senátorem zvolen žďárský místostarosta Josef Klement (KDU-ČSL) a do Poslanecké sněmovny postoupil jihlavský uvolněný radní Jaroslav Vymazal (ODS).

Na některých radnicích už mají jasno, jak situaci vyřeší. To je příklad Police, Jihlavy, Žďáru nad Sázavou a Světlé nad Sázavou. Další starostové zatím vyčkávají. Jako mezník berou ustavující schůzi nového krajského zastupitelstva, která by se měla uskutečnit 18. listopadu.

Fabeš z Telče: Je to předčasné

Například starosta Telče Fabeš, který by měl být novým krajským radním pro oblast kultury a památkové péče, vzkázal SMS zprávou, že téma o jeho případném opuštění starostenského křesla je zatím předčasné.



„Každopádně dodržím znění koaliční smlouvy,“ uvedl.

To by znamenalo, že buď na post uvolněného starosty Telče abdikuje, nebo se stane neuvolněným starostou města a zároveň bude zastávat post uvolněného radního na hejtmanství. Podobně jako starosta Police Karel Janoušek.



V Polici už zastupitelé před čtrnácti dny odsouhlasili, že Janoušek se stane od ustavující schůze krajského zastupitelstva neuvolněným starostou obce, a to do konce volebního období.

Vlček z Pacova: Možností je víc

Ani v Pacově, kde je dlouholetým starostou Lukáš Vlček, nemají ještě jasno. Vlček má být ve vedení kraje náměstkem hejtmana pro lesní a vodní hospodářství, zemědělství a životní prostředí.



„Pořád platí, že uvolněná pozice starosty a zároveň radního na kraji se vzájemně neslučují. Možností, jak situaci vyřešit, je několik a diskutujeme o nich. Je to hodně o lidech. Není teď varianta, kterou bych preferoval,“ poznamenal Vlček s tím, že definitivní rozhodnutí by mělo v Pacově padnout do konce prosince.

„Bohužel, samosprávy na území menších měst a obcí se často potýkají s tím, že nemají lidi, kteří jsou ochotni opustit svou práci a pro město na uvolněné pozici pracovat. Jsme také v polovině volebního období,“ dodal s tím, že i tohle hraje svou roli.



Možnost, že by mohl být neuvolněným starostou, zatím nechtěl komentovat.

Výkon starosty a radního není slučitelný, tvrdí opozice

To, že by se noví radní přesunuli z uvolněného postu starosty na neuvolněného a měli obě funkce, kritizuje Martin Kukla z hnutí ANO. To sice v krajských volbách získalo nejvíc hlasů, ale nyní míří do opozice.



„Je to jenom obejití koaliční dohody. Být uvolněný nebo neuvolněný je obezlička pro veřejnost. Prostě kumulují funkce. Výkon starosty a radního není slučitelný. Nelze to vykonávat dohromady,“ uvedl Kukla, odcházející náměstek hejtmana.

Přitom jeho kolega z krajské rady Pavel Pacal (STAN) je zároveň odcházejícím neuvolněným náměstkem hejtmana i starostou Třebíče. Pozici uvolněného a neuvolněného starosty a jejich odměny blíže definuje zákon o obcích.

Pokud se uvolněný starosta stane neuvolněným, zpravidla část své agendy přenechává svým kolegům na radnici a úředníkům.

Starosta Světlé nechce kumulovat funkce

O zcela jasné abdikaci na starostenskou funkci hovoří dnes jen Jan Tourek, dosavadní starosta Světlé nad Sázavou. Jako nový krajský radní má mít na starosti oblast sociálních věcí.



„V žádném případě nechci kumulovat funkce. Chtěl bych být na světelské radnici do konce února, kdy se u nás schvaluje rozpočet. Pak chci hned na funkci abdikovat,“ říká Tourek, který je na světelské radnici 14 let, z toho třetí volební období jako starosta.

O tom, kdo by mohl být jeho nástupcem, ještě není jasno. „Zatím o tom diskutujeme a budeme to řešit i s koaličními partnery. Ale jsem rád, že někteří straničtí kolegové by chtěli vzít na sebe zodpovědnost,“ dodal Tourek s tím, že KDU-ČSL má v zastupitelstvu Světlé pět mandátů.

Klementa nahradila lékařka

Kandidáti do Senátu sice nepodepisovali žádnou dohodu o kumulaci funkcí, nicméně nově zvolený žďárský senátor Klement již před volbami deklaroval, že v případě zvolení opustí post místostarosty.



„Nemohu vykonávat dvě uvolněné funkce. Nejsem stroj,“ řekl s tím, že by rád ponechal funkci neuvolněného radního a svůj post místostarosty nabídl stranickým kolegům.

Den před čtvrtečním žďárským zastupitelstvem svůj slib splnil a odstoupil. Lidovci se předem domluvili, že jeho nástupnicí bude dětská lékařka Romana Bělohlávková, která je už šest let v radě města.

„Paní doktorka bude funkci místostarostky zastávat jako neuvolněná, protože bude dál působit i ve své lékařské praxi,“ vysvětlil Klement zastupitelům.



Kvůli tomu, že nebude na radnici pracovat „na plný úvazek“, došlo k úpravě kompetencí. Bělohlávková se ujme sociální oblasti a nestátních neziskových organizací, městské polikliniky a mateřských škol, bude také zabezpečovat finanční výbor. Naopak odstoupivší místostarosta Klement si ponechal coby neuvolněný radní oblast školství.

To je hodně netradiční krok, dosud ve Žďáře fungoval vždy model s jedním či dvěma uvolněnými místostarosty. Koalice tvořená hnutím Žďár – Živé město, ANO, KDU-ČSL a ODS si po volbách před dvěma roky prosadila zřízení pozice druhého uvolněného místostarosty a čelila za to kritice opozice i části veřejnosti. Podle ve čtvrtek odhlasovaného modelu městská kasa mírně ušetří, nová místostarostka má podle zákona o obcích nárok na 46 tisíc korun měsíčně.

Vymazal z ODS je terčem kritiky za dvě placené funkce

To nový poslanec a jihlavský uvolněný radní pro dopravu Vymazal si chce svou pozici na radnici ponechat a vykonávat ji společně s poslaneckým mandátem.

„Práci na radnici bych si rád ponechal. Baví mě to, mám rozdělanou agendu, kterou bych chtěl dokončit. Vidím, že řada hejtmanů i primátorů zvládá zároveň i poslanecký mandát. Je to i o organizaci práce,“ poznamenal Jaroslav Vymazal s tím, že jde o mandát na jeden rok. Právě v příštím roce totiž budou nové volby do Poslanecké sněmovny.

Jeho rozhodnutí kritizovalo nejenom opoziční ANO, ale také koaliční partner Fórum Jihlava. To k tomu na sociálních sítích vydalo prohlášení.



„Dlouhodobě jsme přesvědčeni, že není možné plnohodnotně vykonávat dvě uvolněné placené veřejné funkce ve prospěch občanů našeho města,“ uvedli v něm.

Novým poslancem se Vymazal stal poté, co se žďárská poslankyně Miroslava Němcová stala senátorkou. Vymazal byl jejím prvním náhradníkem.