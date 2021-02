Tři města mění vedení, starostové rezignují kvůli zvolení do rady kraje

Byl to slib, který lídři jednotlivých měst dali už dávno před krajskými volbami. Pokud uspějí a dostanou se k placenému postu na kraji, nebudou nadále vykonávat placenou pozici ve svém městě. Čtvrt roku poté, co byli zvoleni krajskými radními, svůj slib plní.



„Ta dohoda samozřejmě platí už dlouho. Ale protože jsem se významně podílel na sestavování rozpočtu města pro letošní rok, musím v pozici starosty do jeho schválení vydržet. Aby kolegové neřekli, že jsem se na ně vykašlal,“ vysvětloval už před časem starosta Světlé nad Sázavou a zároveň krajský radní pro oblast sociální problematiky Jan Tourek (KDU-ČSL).

Ve Světlé bývá tradicí, že město vstupuje do nového roku s rozpočtovým provizoriem a rozpočet schvaluje až během února. Dělá to proto, že o něco málo přesněji zná předpokládané příjmy a výdaje.

A stejně to funguje i v Telči a Pacově, jejichž starostové Roman Fabeš a Lukáš Vlček (oba STAN) zasedají v krajské radě po boku Tourka. Vlček je krajským náměstkem, který má na starosti zemědělství a lesní i vodní hospodářství, Fabeš je pak radním zodpovědným za kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.

Kdo Vlčka a Fabeše nahradí, není dosud zcela jasné

„Rád bych město předal se schváleným reálným rozpočtem pro letošní rok. Letos jsme se to snažili o něco urychlit. V minulosti jsme ho schvalovali vždy na počátku března, letos ho budeme řešit v únoru,“ podotkl Lukáš Vlček.

V polovině měsíce bude rozpočet schvalovat i zastupitelstvo v Telči. „Rezignuji tam na post starosty a bude se volit starosta nový,“ potvrdil Roman Fabeš.

Kdo by měl post starosty jejich měst nově zastávat, ještě není jasné. „Jeho jméno je zatím záležitost jednání, bude známé až po volbě,“ odmítl Fabeš byť jen naznačit. „Máme připravené řešení, ale s dovolením vám to ještě neřeknu,“ zůstal tajemný i Vlček.

Jen starosta Světlé nad Sázavou byl konkrétnější. „Máme dva kandidáty. Jedním je František Aubrecht, druhým Jan Prášek,“ přiblížil ještě před koncem roku Tourek. Podle kuloárních informací má k postu starosty o něco blíž Aubrecht.

Všichni tři vedli svá města vícero volebních období

Pro všechny tři politiky není odchod z pozice starosty zrovna jednoduchý. Patří mezi dlouholeté a zkušené komunální politiky, kteří svá města vedou několik volebních období. A pokud by oni sami chtěli, vzhledem k vysoké popularitě jich samotných i jejich uskupení, bylo by pravděpodobné, že i po příštích komunálních volbách by mohli pokračovat.

„Ptal se mě kamarád, proč pořád dělám starostu, že je to stresující, každý mi vidí do talíře a v privátní sféře můžu vydělat víc peněz. Ale já vidím, že ta práce má smysl. Jednou budu moct vzít vnoučata na procházku po městě a říct jim: ‚Hele, podívejte se, tohleto po nás zůstalo‘. Moc profesí tento pocit nenabízí. Proto mě ta práce těší, baví a naplňuje,“ říká Lukáš Vlček.



Když v roce 2006 na radnici nastupoval, byl ve svých 24 letech nejmladším starostou města v České republice.

Na vedení svého města by se i nadále chtěli podílet

Roman Fabeš je starší nejen věkem, ale i služebně. Starostou Telče se stal už roku 2002 a od té doby svůj post obhajuje. Jan Tourek starostuje „teprve“ od roku 2010. Předchozí čtyři roky byl ve Světlé nad Sázavou místostarostou.



Všichni mají společné i to, že by se na vedení svých měst i nadále chtěli podílet. Zcela jistě zůstanou řadovými zastupiteli a pokud se podaří vyjednat rošády, rádi by byli u dalších klíčových rozhodnutí v radě svého města. Při rezignaci na post starosty totiž místo v radě automaticky ztrácí.

„V radě bych rád dál pokračoval, ale bude to záležitost zastupitelstva,“ opatrně zmiňuje Fabeš.



„Měl bych nadále fungovat v radě města, ale nebudu uvolněným ani neuvolněným starostou,“ nastínil pravděpodobné řešení Vlček. A podobně uvažuje i Tourek.

V Polici se z uvolněného starosty opět stal neuvolněný

Mezi novými krajskými radními je ještě jeden starosta. Karel Janoušek (ODS + Starostové pro občany) z Police na Třebíčsku vede nejjižnější obec Vysočiny už 23 let. A nyní se k tomu stal i krajským radním. Na rozdíl od svých kolegů však starostou zůstane až do konce volebního období, do podzimu příštího roku.



„Od 18. listopadu jsem opět starostou neuvolněným. Zastupitelstvo mě pověřilo, abych Polici dovedl do příštích komunálních voleb. Splnil jsem požadavek hejtmana, že nebudu vedle práce v radě kraje na plný plyn vykonávat i funkci starosty a rok a tři čtvrtě budu neuvolněným starostou, což jsem vykonával 23 let,“ vysvětlil.

Jak Karel Janoušek doplnil, v dalším volebním období už bude mít Police starostu jiného. „Já už o tento post usilovat nebudu,“ ujistil.