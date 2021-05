V Havlíčkově Brodě nechají růst dvě květnaté louky. Jednu pro Borovského

O umístění květnatých luk už rozhodli městští radní. Stalo se tak na popud výboru pro životní prostředí. Ten se jejich vznikem zabývá už několik let. Zprvu nenásilnou formou, kdy prosadil omezení kosení některých městských travnatých pozemků. K založení nových květnatých luk prakticky od základů však nyní přistoupil poprvé.

„Ne vždy pouhé omezení sečení stačí. Někde tyto plochy zarostou plevelem, objeví se kanadský šťovík, pcháč nebo bodláky. Jejich odstranění není snadné a vznik květnaté louky se nezdaří. Založením nových luk bychom se takovým problémům chtěli vyhnout,“ říká předseda výboru a ochránce přírody Václav Hlaváč.

Vhodné plochy na založení luk od samého počátku odborníci nalezli v parku. Využít k tomu hodlají stráň kolem sochy Karla Havlíčka Borovského a údolí Cihlářského potoka v lokalitě u letního koupaliště. Na obou místech už trávníky rostou. Podle Hlaváče ale i tak budou založeny zcela znovu. K tomu dojde pravděpodobně v září.

„Musí se provést rekultivace plochy a narušit stávající drn. Vyset do stávajícího trávníku pouze přísev není dostatečné, původní rostliny mezi sebe ty nové nepustí,“ vysvětluje. Do připravené půdy se teprve pak vyseje speciální směs s kvetoucími rostlinami.

„Měla by obsahovat pouze původní a místní rostlinné druhy, kterým se v našich podmínkách bude dařit,“ upozorňuje Hlaváč a zmiňuje přitom kopretiny, chrpy, štírovník, chrastavec nebo kohoutky.

Na každý z trávníků musejí zahradníci vysít něco jiného. Zatímco plocha okolo Karla Havlíčka v parku je sušší stráň, u koupaliště bude louka na vlhčím místě v údolí potoka. Podle toho se bude lišit i obsah travní směsi.

„Nesmírně důležitá pak bude správná údržba. Ta prvotní bude probíhat rok až dva, než začnou květiny kvést, a bude ji zajišťovat specializovaná firma. Sečení se bude provádět jednou až dvakrát ročně s tím, že posekaná tráva zůstane na místě a nebude se odvážet. Rostliny se tak mohou snáze vysemenit,“ objasňuje Hlaváč.

V období zakládání louky bude vstup na obě plochy zakázán. Lidé by do těchto luk měli vstupovat co nejméně, i když budou rostliny v plném květu, přestože pokyn nebude striktní. Mimo vegetační období se na využívání luk nic měnit nemusí. Stráň u Havlíčkovy sochy tak i nadále může sloužit v případě dostatečné sněhové nadílky dětem k sáňkování.

Charakter lokality by měl zůstat beze změny

Vznik květnaté louky právě v těchto místech by podle havlíčkobrodského místostarosty Libora Honzárka neměl zkomplikovat chystanou revitalizaci této části parku. „Květnatá louka by neměla být v rozporu s projektem,“ zmínil.

Louka podle něj nejde proti představě architekta, který obměnu parku plánuje. „Charakter zrovna této lokality by se, kromě výraznějšího prořezání stromů a keřů, neměl ani do budoucna měnit. Je také otázka, kdy se tam práce dostanou,“ dodal místostarosta.

Letos ani v příštím roce by se kolem Havlíčkovy sochy ještě pracovat nemělo.

Zřizování květnatých luk je trendem posledních let v mnoha městech a obcích. Například na Vysočině už je samosprávy zřídily například ve Žďáře nad Sázavou nebo v Jihlavě.

„Tento trend souvisí s klimatickou změnou i s posunem vnímání údržby zeleně. Květnatá louka s vyšší trávou lépe snáší teplo a sucho a výrazně přispívá k rozšíření hmyzu, pro nějž je taková plocha atraktivnější. A i čím dál víc lidí rádo spatří třeba motýly nebo čmeláky ve městech,“ podotkl Václav Hlaváč.