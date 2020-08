Kraj chce u brodské nemocnice širší parkoviště. Seberete zeleň, odmítá výbor

Není to tak dlouho, co brodská nemocnice podstatně rozšířila kapacitu parkovišť ve svém areálu. Uvnitř nabízí celkem 224 míst. Od počátku letošního roku jsou zpoplatněná. Nemocnice se tím chtěla bránit do té doby běžné praxi, kdy auta v nemocnici odstavovali lidé, kteří pak šli do města pracovat.

Dalších 98 aut se za normálních okolností vejde na parkoviště v Rozkošské ulici. Část této plochy je však od jara vyčleněna na odběrový stan pro testování na nemoc covid-19. Současná kapacita parkoviště je tak momentálně o něco nižší.

Ovšem ani přibližně tři stovky míst nemocnici nestačí. Pacienti musí často hledat místo v okolních ulicích. „Jsou s tím spojené problémy. Že někdo parkuje před domy a stojí ve vjezdech, se logicky nelíbí obyvatelům ulic,“ přiznává starosta města Jan Tecl.

Kraj Vysočina, který je zřizovatelem pětice nemocnic, je postupně většími parkovacími plochami vybavuje. Například v Třebíči a Jihlavě plánuje stavbu velkých parkovacích domů. A podobně by chtěl postupovat i v Brodě.

„Jde nám o to, aby klienti, návštěvy, ale i občané Havlíčkova Brodu mohli důstojně zaparkovat. Naším cílem je najít řešení, které situaci vyřeší kapacitně na delší dobu, nikoli přechodně s tím, že se problém bude vracet,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Kukla.

Chtějí uhájit zelený okruh městem

Pro rozšíření parkovacích ploch si kraj vybral dosud nevyužitý pozemek v těsném sousedství stávajícího parkoviště v Rozkošské ulici. Je to prakticky jediná možnost, kam parkoviště rozšířit. Do areálu nemocnice už se nevejde a mimo něj jsou všechny ostatní pozemky zastavěné. Tato plocha navíc patří městu a pro kraj by bylo snazší ji získat.

Zatím není jasné, zda by se jednalo pouze o rozšíření stávajícího klasického parkoviště, nebo by na místě vyrostl větší parkovací dům. „Jako ideální řešení se nabízí parkovací dům,“ na rovinu říká Kukla.

Jenže jen se o záměru začalo na brodské radnici mluvit, už narazil. Proti úmyslu kraje se jednoznačně vyslovil výbor pro životní prostředí. Pozemek, na němž by se mohlo stavět, je totiž součástí takzvaného zeleného okruhu městem. A na ten si výbor nenechá sáhnout.

„Jsme si vědomi problémového parkování okolo nemocnice. Ale když se má parkoviště rozšiřovat, vždy to bývá tou nejjednodušší cestou na úkor zeleně. A to se nám v tomto případě nelíbí,“ nastínil postoj výboru jeho předseda Václav Hlaváč.

Oproti tomu ve vedení města má rozšíření parkovacích ploch u nemocnice podporu. „Já osobně bych byl pro. Kolem nemocnice dostatek parkovacích ploch není a pacienti s tím mají velké problémy,“ konstatoval Jan Tecl.

Parkovací dům na ploše stávajícího parkoviště?

Jedno z řešení vidí Hlaváč i celý výbor pro životní prostředí ve vybudování parkovacího domu přímo na jednom ze stávajících parkovišť. Tento postup by se obešel bez zastavění zelených ploch. „Chtěli bychom tuto možnost alespoň prověřit,“ řekl Hlaváč. Podobný názor vyjádřil i výbor pro územní plán, byť krajský záměr nakonec rozdílem jediného hlasu podpořil.

To se ale zase příliš nezamlouvá lidem na hejtmanství. „V současné situaci je vyloučeno, abychom občanům parkoviště byť jen na jeden rok sebrali a udělali z něj staveniště,“ vzkazuje krajský náměstek.

Kukla by se rád s městem dohodl na podobném postupu, jaký se podařil v Třebíči. Kraj u tamější nemocnice staví parkovací dům, přičemž město poskytlo pozemky a ještě se třetinou nákladů – maximálně padesáti miliony – bude na výstavbě podílet. „To velice pomůže, urychlí a v případě Třebíče vyřeší parkování veřejnosti v docházkové blízkosti centra města. Podobně by to mohlo být i v Havlíčkově Brodě,“ domnívá se Martin Kukla.

Záleží na zastupitelích

Pro havlíčkobrodské zastupitele to ale bude zásadní otázka. Brod se po výpadku daňových příjmů kvůli koronavirové pandemii potýká s nedostatkem peněz, v ohrožení se ocitly mnohé plánované investice. A parkovací dům u nemocnice, na nějž by město vydalo desítky milionů, v žádných plánech radnice dosud nefiguroval.

„S krajem o tom všem začínáme jednat. Rozhodující pak bude postoj zastupitelů,“ řekl havlíčkobrodský starosta.

Pokud skutečně město pozemek v Rozkošské ulici kraji poskytne, mělo by to podle výboru pro územní plán být za předem jasných podmínek. Výbor doporučuje detailně se bavit o prostorovém uspořádání, podílu zastavěné plochy a zeleně, závazně probrat počet případných podlaží nebo předem nastavit podíl parkovacích míst pro pacienty, zaměstnance nemocnice i běžnou veřejnost.