Kvůli zeleni blokují radní v Havlíčkově Brodě pozemky, bez vědomí majitelů

„Doslova a do písmene jsem zděšen z toho, co jsme před lety schválili. Byl to bohulibý záměr, aby bylo město zelenější. Schválili jsme ho v dobré víře, ale netušili jsme, co do toho vedení města schová. O důsledcích se nikdy nikdo nezmínil,“ kroutí hlavou havlíčkobrodský opoziční zastupitel za KSČM Milan Plodík.



Pracuje jako obchodník s realitami a o pozadí celé záležitosti se začal podrobně zajímat až poté, co ho na ni upozornili klienti. „Přišli za mnou pro radu vlastníci jednoho pozemku. Jsou to už senioři, je jim přes sedmdesát let,“ vypráví Plodík.

Partneři v Brodě vlastní pozemek s domem. A ten chtěli přepsat na vnuka. Na katastru nemovitostí ovšem zjistili, že je na jejich pozemku plomba.

„Oni to netušili, nikdy je o tom nikdo neinformoval. Vnuk chtěl dům přestavět a bydlet tam. Jestliže se mu to povede, nebude moci nemovitost prodat a svobodně s ní nakládat,“ popisuje Plodík.

V tomto konkrétním případě se podařilo situaci vyřešit. Jak ale Plodík zjistil, tyto potíže se mohou týkat až dvě stě padesáti vlastníků nemovitostí v celém Brodě. Případ páru seniorů nebyl ani zdaleka prvním a jediným. A nejspíš ani ne posledním.

Veřejnou vyhlášku nikdo nečetl, tudíž proti ní ani neprotestoval

„Problém je v tom, že město si na veškeré pozemky dotčené zeleným okruhem uvalilo předkupní právo a plombu v katastru. Vlastníky o tom neinformovalo, pouze vydalo veřejnou vyhlášku. A přiznejme si, kdo takové věci čte. Námitku proto logicky nikdo nepodal,“ líčí opoziční zastupitel.

Takzvaný zelený okruh se přitom dlouho jevil jako unikátní záměr, který široko daleko nemá obdoby. Měl zajistit, aby různými částmi města vedla a propojovala je nepřerušovaná relaxační a odpočinková zóna plná zeleně a vodních ploch.

S nápadem přišel už v roce 2008 výbor pro životní prostředí. Zastupitelé ho potom v několika krocích během dalších let schválili. Naposledy v souvislosti s novým územním plánem v roce 2014. A právě v té době zakořenily současné problémy. Pro územní plán tehdy hlasoval i sám Plodík.

„Komunistům všichni vyčítají, že lidem znárodnili majetek. Koalice na brodské radnici, v níž jsou třeba ODS nebo TOP 09, ovšem udělala to samé, navíc tak plíživou formou, že o tom nikdo ani pořádně nevěděl,“ podotýká Plodík.

Není to nezákonné, pozemky byly dány do ochrany, říká radní

Podle místostarosty Libora Honzárka (TOP 09) však město neudělalo vůbec nic špatně či nezákonně.

„Při schvalování územního plánu byly pozemky zeleného okruhu dány do takzvané ochrany. Není to vlastnické omezení, je to účelové opatření, aby s dotčenými pozemky nemohl nikdo spekulovat nebo na nich něco nevhodného postavit,“ konstatoval Honzárek.

„Týká se to všech pozemků, jež jsou zeleným okruhem dotčeny. Není to žádná velká hrůza, ani nic tajného. Je to vše naprosto v souladu se zákonem,“ ujišťuje místostarosta.

Plodík však chce vyvolat jednání o podle něj nutných změnách. Problematiku chce otevřít nejprve ve výboru pro územní plánování, poté i s konkrétními návrhy v zastupitelstvu. Jeho cílem je zjemnění dopadu na vlastníky dotčených pozemků.

Ve městě ubývá zeleně, obhajovali projekt ochránci přírody

Před jedenácti lety výbor pro životní prostředí potřebu zeleného okruhu vysvětloval dlouhodobým úbytkem zelených ploch ve městě. Dodnes přetrvalo jeho trasování.

Propojuje nábřeží řeky Sázavy v centru, park Budoucnost, kterým míří severně přes Kotlinu k rybníku Cihlář, podél obchvatu. A kolem domova pro seniory vede přes Masarykovu ulici k Pivovarským rybníčkům, kde se stáčí na jih a míří podél „bezejmenného“ potoka na Rozkoši znovu k Sázavě.

V dotčených lokalitách se město snaží získávat pozemky a budovat na nich síť cest, instalovat nový mobiliář a parkovými úpravami je přetvářet v místa, kam by lidé mohli chodit na procházky či za odpočinkem. V současné době je funkční přibližně z poloviny.

Jako zatím poslední nechává město proměnit okolí „bezejmenného“ potoka podél nově vznikajícího sídliště Rozkoš. Novou podobu dostane koryto potoka a jeho břehy mezi Havlíčkovou a Ledečskou ulicí.

Pokračování okruhu zajistí nákup pozemků od církve za miliony

Pokračování okruhu až k řece má zajistit čerstvě schválený nákup pozemků od církve. Ty se nacházejí mezi Ledečskou ulicí a Sázavou, v součtu jde zhruba o 13 tisíc metrů čtverečních. Město za ně vydá celkem sedm a půl milionu korun.

„O tyto pozemky jsme usilovali už dlouho. Až dosud jsme se ale nebyli s prodejcem schopni dohodnout na ceně,“ poznamenal místostarosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Tyto pozemky nyní tvoří pole či mokřady podél potoka. Pro zelený okruh město využije část z nich, ty zbylé poslouží podle Honzárka jiným záměrům v Ledečské ulici. Většinou nejsou v zátopovém území a dá se na nich i stavět.