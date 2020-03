Na Vysočině se zavřela většina kin a divadel, ruší se vyprodané koncerty

Nabitý březnový program měla pro veřejnost připravený třeba Kultura Žďár, příspěvková organizace. A to jak vlastními akcemi, tak i těmi v režii soukromých organizátorů, již si od ní jen pronajímají prostory. Mnohé z nich už byly vyprodané.



„Plně se teď věnujeme změnám v programu. Co půjde, to bychom rádi odehráli v náhradních termínech. Akce, jež se konají do 23. března, se snažíme přesouvat na květen a červen,“ popsala Marcela Lorencová, ředitelka Kultury Žďár.

Také Kino Vysočina mělo v březnu promítat téměř denně. Lístky už teď ale koupit nelze. Jen lidé, co stihli pořídit vstupenky na březnové filmy a je jich na jeden snímek do sta, budou moci pravděpodobně projekci zhlédnout.

„Filmy, kde si lístky rezervovalo přes sto osob, zatím zřejmě přesuneme na duben,“ upozornila Lorencová.

Promítání hned v úterý odpoledne zastavilo kino Cinestar v jihlavském City Parku. „Za daných okolností je společnost CineStar přesvědčena, že pouhým omezením počtu osob v uzavřeném prostoru nebude dosažen požadovaný účinek nařízeného mimořádného opatření,“ vysvětluje na svých webových stránkách společnost.

Naopak městské kino a divadlo v Havlíčkově Brodě šlo opačnou cestou. Zrušilo pouze filmové a divadelní premiéry, ale promítání již reprízovaných snímků běží dál.

„Vzhledem k rozhodnutí Bezpečností rady státu jsme nuceni omezit počet zúčastněných během promítání na 100 osob, tzn. 95 diváků a personál,“ uvádí městské zařízení. Pro už dopředu vyprodané úterní promítání dokumentu V Síti přidalo představení a rozdělilo diváky, aby se do snížené kapacity vešli.

Veškeré akce ruší jihlavský kulturní dům i Horácké divadlo

Koncerty Dana Bárty, Ewy Farné či Filharmonie G. Mahlera se měly v nadcházejících dnech odehrát v Jihlavě. I tam ale diváci musejí počítat se škrty v programu. Kulturní centrum DKO Jihlava zrušilo všechny své akce, a to až do odvolání. Pracovat se bude na hledání jiných vhodných termínů.

Zájemci nemohou nyní zavítat ani do Horáckého divadla Jihlava (HDJ), neodehrají se ani vystoupení pro méně než sto osob. „Zvažovali jsme, že necháme představení na malé scéně, kde je diváků méně, ale vzhledem k tomu, že jsou tam většinou představení pro školy, nemělo by to smysl,“ řekla mluvčí HDJ Mirka Kvíčalová.

Knihovny a muzea v kraji zatím kompletní rušení programu neplánují. Obvykle totiž pořádají akce, kam dorazí jen několik desítek lidí, jak je tomu třeba v pelhřimovské knihovně. Ve žďárské Knihovně Matěje Josefa Sychry prozatím vyřadili z březnového programu pouze hojně navštěvovanou Josefskou noc, jež se měla konat 20. března.

V krajském městě se příští týden neuskuteční avizované veřejné plánovací setkání k rozpracované studii náměstí. „Tohle důležité jednání musíme bohužel přesunout, ale řešíme jiné varianty, kdy bychom zajistili například živý videostream nebo alespoň audiozáznam a videoprezentaci projektu,“ sdělila jihlavská primátorka Karolína Koubová.

Méně přítomných lidí musí být na pohřbech i v bazénech

Strávit jarní prázdniny řáděním v bazénu bude moci vždy jen několik nejrychlejších zájemců, areály totiž omezují počet návštěvníků. Městské lázně v Novém Městě na Moravě stanovily strop kapacity na sto osob, stejně tak i Relaxační centrum ve Žďáře.

„Již dříve jsme z preventivních důvodů zavedli častější dezinfekci rizikových částí - klik, madel, držátek fénů, laviček, kohoutků. Žádáme návštěvníky o dodržování zvýšených hygienických pravidel. Necítíte-li se dobře, do relaxačního centra prosím nechoďte,“ žádají ze žďárského bazénu.

Služby města Jihlavy (SMJ) sníží kapacitu bazénu Evžena Rošického i Vodního ráje na 99 lidí včetně personálu. Omezí rovněž počet hostů na smutečních obřadech.

„Krematorium v Jihlavě má obřadní síň pro 180 osob. Náš personál je poučen, že při sjednávání pohřbů musí upozorňovat pozůstalé na skutečnost ohledně omezeného počtu shromažďování lidí i při těchto akcích,“ uvedl mluvčí SMJ Martin Málek.



Také na církevní pohřby, ale i svatby, poutě a bohoslužby může zavítat méně osob. „Z opatření vyplývá, že shromáždění do sta osob se omezení netýká. V případě bohoslužeb spojených s přikázáním slavit den Páně či sváteční den je tedy možné rozdělit je tak, aby na žádné z nich více než sto osob nebylo. Věřící mohou svou nedělní povinnost mše svaté splnit také poslechem televizního či rádiového přenosu nebo přenosu na nových komunikačních prostředcích,“ uvádí v prohlášení biskupové Čech a Moravy.