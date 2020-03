Zaměstnancům Madety pohlídají děti v práci, ruší se koncert Dana Bárty

Zrušené akce v kraji Běžecký závod Run Tour v Českých Budějovicích, 14. března

Festival dokumentárních filmů Jeden svět v Táboře, ČB a ČK, 14.března až 9. dubna

Oblastní výstava psů, Výstaviště ČB, 14. března

Koncert Dana Bárty s Jihočeskou filharmonií v Metropolu v ČB, 12. března

Festival amatérského divadla Štít a Štítek v Prachaticích, do 21. března

Jihočeské divadlo ruší inscenace na scénách: hlavní sál Jihočeského divadla, DK - Metropol a Malé divadlo, a to do odvolání