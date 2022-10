Festival dokumentů začíná, jeho součástí bude debata kandidátů na prezidenta

Přehlídku zahájí film Osmý den války ukrajinské režisérky Oksany Moiseniuk, který zachycuje začátek ruské agrese očima Ukrajinců v Česku.

„Pro nás je to důležité gesto a způsob, jak se přihlásit k tomu, co se dnes děje, a jak podpořit Ukrajince všude ve světě. Film je velmi silným svědectvím o humanismu v nás a o tom, jak jsou lidé schopni reagovat na takto vyhrocené situace s touhou pomoci,“ popsal téma snímku ředitel festivalu Marek Hovorka.

Podle samotné režisérky je třeba si neustále připomínat, že válka na Ukrajině trvá. „Je to film o vlivu války na představitele ukrajinské menšiny v České republice. Je o lidech jako já, kteří jsme Ukrajinu opustili před mnoha lety, Česká republika se stala naším domovem, ale s Ukrajinou jsme stále spjati příbuzenskými vztahy a rodinami,“ popsala Oksana Moiseniuk.

Myšlenka natočit dokument vznikla šestý den od začátku války. „Blížilo se datum 3. března 2022 a věděla jsem o Putinově zálibě v numerologii. Myslela jsem, že by se mohlo uskutečnit ještě něco hrozivějšího. Zároveň pokračovala mírová jednání v Minsku a já jsem si naivně myslela, že by se film mohl jmenovat Poslední den války. Přišlo mi v té době absolutně absurdní, že by se to mohlo protáhnout takhle dlouho,“ řekla režisérka k dokumentu, který bude soutěžit v sekci Česká radost.

Hledání válečných zločinců v bývalé Jugoslávii

K válce, tentokrát té, která se odehrávala na území bývalé Jugoslávie, se vrací také jediný český zástupce v hlavní soutěžní sekci Opus Bonum. Tím je snímek Vyšetřovatel, který režíroval Viktor Portel. Vrací se s kamerou do bývalé Jugoslávie, kde Vladimír Dzuro před třiceti lety dopadnul prvního válečného zločince.

„Hledali jsme odpověď na otázku, jakou stopu tam vlastně působení haagského tribunálu zanechalo a zda vůbec může být spravedlnost přinášena zvenčí. Když jsme začínali film před čtyřmi lety připravovat, netušili jsme, jak aktuální se ta otázka stane,“ poznamenal režisér Portel.

Další programovou novinkou je snímek Roky Super-8, který režírovala letošní laureátka Nobelovy ceny za literaturu, francouzská spisovatelka Annie Ernauxová, spolu se svým synem Davidem Ernaux-Briotem. Jde o portrét sestavený z domácích snímků z let 1972 až 1981, kdy vycházely autorčiny první knihy, její děti dospívaly a manžel všude bral osmimilimetrovou kameru.

Pozvání přijalo pět prezidentských kandidátů

I letos festival udělí cenu za přínos světové kinematografii. Převezme ji slovenský filmař a výrazný představitel československé nové vlny 60. let Dušan Hanák. Cenu si přijde osobně převzít a uvede i své snímky.

Součástí festivalu je již také tradiční diskusní platforma Inspirační fórum. Hned první den přivítá v panelové debatě prezidentské kandidáty. Debatovat budou v Horáckém divadle na téma, jak zlepšit život občanů v Česku. Podle ředitele festivalu Marka Hovorky byli pozváni všichni kandidáti. Hosty budou nakonec Pavel Fischer, Marek Hilšer, Danuše Nerudová, Karel Janeček a Josef Středula. Diskusi, která začne dnes v 18 hodin, má moderovat jihlavská politička Karolína Koubová a občanský aktivista Matěj Hollan.

Mezinárodní festival dokumentárních filmů potrvá v Jihlavě od 25. do 30. října. Součástí akce jsou i doprovodné programy, aktivity a kulturní akce pro všechny věkové kategorie.