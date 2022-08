Podzimní festival filmových dokumentů divákům připomene Živé kino

Festivalový trolejbus a MDH zdarma Na letošní 26. ročník Mezinárodního festival dokumentárních filmů Ji.hlava (25. - 30. října) od minulého týdne upozorňuje také festivalový trojebus. Ten do jihlavských ulic vyjel po dvou letech. „S festivalem se už několik let pojí důraz na ekologický přístup. I proto nás těší, že je jihlavský trolejbus opět ozdobený festivalovým vizuálem,“ uvedl ředitel festivalu Marek Hovorka. Podle něj festival s dopravním podnikem spolupracuje dlouhodobě. Kromě reklamy, kterou filmové akci dělá trolejbus ozdobený podle návrhu výtvarníka Juraje Horvátha, mohou v době konání festivalu jezdit návštěvníci s akreditacemi městskou hromadnou dopravou po Jihlavě zdarma. „Má to efekt na to, jak se mnozí hosté po Jihlavě pohybují. Protože jinak by třeba používali svoje auto, které nechají zaparkované někde u hotelu, nebo by si brali taxi,“ řekl Hovorka.