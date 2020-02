Obnova střechy starého brodského kostela vázne, letos by měl být jen krov

Od podzimu roku 2018 vypadá kostel svaté Kateřiny prazvláštně. Chybí mu střecha i věžička s hodinami. Na obvodových zdech, z nichž ta čelní je částečně ubouraná, je posazen věnec a provizorní zakrytí z překližky.

Původně mělo na kostele zůstat jen pár měsíců přes loňskou zimu. Jenže pobyt si muselo prodloužit. Důvodem je nedostatek peněz na novou střechu.

Z původně odhadovaných jednoho a půl milionu se po odkrytí a zjištění skutečného stavu střechy náklady vyšplhaly nad šest milionů. A farnost s žádostmi o získání dotace loni neuspěla.

Letos to zkouší znovu, podala hned tři žádosti do různých programů různých poskytovatelů. Zastupitelé města už rozhodli, že v případě úspěchu přidají farnosti deset procent z nákladů. Mělo by se jednat o 153 tisíc korun.

„Garantujeme, že tuto částku na opravu kostela poskytneme, pokud farnost získá dotaci,“ potvrdil místostarosta Libor Honzárek. Není to poprvé, co město na tuto památku v posledních letech přispívá.

Díky spolku je na nový krov připraveno téměř sto kubíků dřeva

Za něco málo přes jeden a půl milionu by letos církev ráda vybudovala alespoň nový krov. Díky spolku Epigram se podařilo shromáždit zhruba sto kubíků dřeva, z něhož dobrovolníci vytvořili trámy i prkna a latě na novou střechu. Část je složena ve stavební firmě, část na dvoře farnosti.

„Ideální by bylo, pokud by se krov podařilo letos vystavět. Pak bychom kostel znovu provizorně zastřešili a další etapa by se uskutečnila v příštím roce. Vzhledem k nákladům není možné udělat vše naráz,“ konstatoval děkan havlíčkobrodské farnosti Oldřich Kučera.

Až v příštím roce by měla na řadu přijít i nová věžička s hodinami. Farnost ji původně chtěla nechat restaurovat, jenže při sundávání se zcela rozpadla, jak byla ztrouchnivělá. Je tudíž třeba vybudovat novou. Dřevo na ni částečně loni na jaře připravoval amatérský tesař Václav Fejt přímo u kostela. I tak by měla stát okolo jednoho milionu. Teprve potom by následovalo dokončení samotné střechy.

„Samozřejmě nejlepší by bylo, kdyby se to podařilo udělat vše najednou. Jenže to, bohužel, možné není,“ podotkl jednatel spolku Epigram Vít Vodrážka.

Zachránci kostela chtějí obnovit původní cihlovou dlažbu

Právě jeho spolek se snaží dát historickou stavbu do pořádku a propagovat ji. A jelikož to se střechou vázlo už loni, spolek se s odborníky a farností zaměřil více na interiér kostela.

Kostel svaté Kateřiny Je jednou z nejstarších památek v Havlíčkově Brodě.

Pochází až ze 13. století, kdy byl postaven jako kostel hornický mimo tehdejší městskou zástavbu u mostu přes Sázavu.

V posledních letech ho však církev nevyužívala a stavba značně zchátrala.

Kostel navíc trpí dopravou. Je umístěn v těsném sousedství a pod úrovní frekventovaného kruhového objezdu a kamenného mostu.

Na restaurování byl odeslán hlavní oltář. A omítky byla zbavena většina stěn uvnitř stavby. „Jak kostel stojí u řeky, jsou nasáklé vodou. Je třeba, aby trochu proschly,“ vysvětlil Kučera.

Zachránci kostela se letos chtějí více zaměřit i na jeho podlahy. „Zjistili jsme, že pod současnou asi sto let starou betonovou podlahou jsou cihly a navážka a asi dvacet centimetrů pod nimi je původní cihlová dlažba. Po dohodě s památkáři bychom se ji chtěli pokusit obnovit,“ popsal Vít Vodrážka. Od obnovení původní podlahy si slibuje, že bude mnohem prodyšnější a také hezčí.

S obnovou památky přes dva roky pomáhá i veřejná sbírka

A prokouknout by během letošního roku mohl kostel i zvenku. Spolek se, nejspíš vlastními silami a s pomocí dobrovolníků, chystá odkrýt asi půlmetrovou vrstvu zeminy.

„Hlavně ze strany od kruhového objezdu je vysoká navážka, která zakryla sokl kostela. Chceme tuto vrstvu odstranit,“ pravil jednatel Epigramu.

Protože kostel svaté Kateřiny je nyní víceméně staveništěm a hned vedle se buduje nová cyklostezka, nemůže v něm spolek pořádat propagační a kulturní akce. Své aktivity tudíž přesunul do kostela svatého Vojtěcha na starém hřbitově v Ledečské ulici. Počátkem června tam uspořádá i takzvanou Noc kostelů, při níž se o Kateřině bude mluvit.

Spolek Epigram navíc na obnovu kostela svaté Kateřiny už v prosinci 2017 vyhlásil veřejnou sbírku. Ta stále trvá. Na transparentním účtu je momentálně kolem 165 tisíc korun. Peníze jsou průběžně využívány na aktivity spojené s rekonstrukcí kostela.

Kostel svaté Kateřiny na jaře roku 2019: