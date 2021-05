Netrpěliví čtenáři zaplnili knihovny, jen co se jejich dveře opět otevřely

„Zájem byl opravdu velký. Hned první den, co jsme otevřeli, nás v hlavní budově a na našich třech pobočkách navštívilo téměř 900 lidí, což je úctyhodné číslo,“ popsala Jarmila Daňková, ředitelka Městské knihovny Jihlava, jež otevírala 19. dubna.



Další dny už se podle Daňkové počty příchozích ustálily; do centrální budovy zavítá denně kolem čtyř až pěti set osob. A to i přesto, že je provoz knihoven stále dost omezený. Mířit by tam lidé měli pouze za vrácením nebo půjčením dokumentů. Nefungují další služby, jako je třeba čítárna, studovna, veřejný internet a samozřejmě se tam také nekonají akce pro veřejnost - ty se odehrávají maximálně ve virtuálním prostoru.

„Lidé jsou ale hlavně rádi, že si už lze knihy vybrat osobně. Ne každému vyhovoval systém výdejního okénka, kdy si je potřeba dokument nejprve vybrat v našem katalogu, objednat si ho a pak teprve vyzvednout. Čtenáři většinou vítají možnost se knihami doslova prohrábnout. Je také znát, že jim chyběl osobní kontakt s knihovnicemi i jejich poradenství,“ řekla Daňková.

To potvrzuje i pravidelná návštěvnice knihovny Michaela, která pro čtivo mířívá do Knihovny Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou. „Za běžného režimu chodíme s dětmi pravidelně, ale systém okénka nebo bezkontaktního předávání nebyl nic pro nás, i když je rozhodně dobře, že alespoň tato alternativa byla k dispozici. Ráda si totiž knihu prolistuji, prohlédnu ilustrace a na základě toho pak vybírám, ne podle katalogu. A děti si často vezmou z regálu něco, co je zaujalo, i samy,“ pověděla čtenářka.

Knih je mezi lidmi více, už je zas třeba je vracet

Sama se do znovuotevřené knihovny se chystá co nejdříve, mimo jiné i vrátit vypůjčené publikace. Během lockdownu totiž knihovny vesměs neřešily upomínky, nyní ale začínají opět najíždět na běžný režim.

„Pro návštěvníky, kteří teď přicházejí, už platí běžná výpůjční doba, včetně upomínek. Ti, kteří mají knihy doma ještě z doby před otevřením, budeme na nutnost vrácení postupně upozorňovat,“ uvedl ředitel žďárské knihovny Roman Kratochvíl.

Knih je podle ředitele mezi čtenáři samozřejmě více než dříve, ale o žádná závratná čísla nejde. „Lidé se naučili poměrně rychle používat naši biblioschránku, dokumenty nosili i k výdejnímu okénku. Zbytek se nám postupně vrací, stejně jako se postupně vracejí i čtenáři,“ dodal Kratochvíl.



Podobné zkušenosti mají i v pelhřimovské knihovně, díky biblioboxu jim nadměrné množství půjčených knih u lidí nezůstávalo ani v době uzavření.



„Zatím máme sice o něco nižší návštěvnost, protože někteří lidé se o otevření nedozvěděli hned. Ale nadšení čtenářů z možnosti osobní návštěvy je velké, bezkontaktní výpůjčky u nás moc využívané nebyly,“ uvedla ředitelka knihovny Iva Rajdlová.