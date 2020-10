Knihovny před uzavřením zažily nápor, čtenáři si přišli pro zásoby

Ve velkomeziříčské knihovně zprovoznili v rámci opatření proti šíření koronaviru už od 19. října výdejní okénko, které s úspěchem fungovalo i při jarní vlně epidemie.



„Naši čtenáři už jsou na tento systém zvyklí, takže ani teď jsme neměli s přechodem na něj žádné problémy a lidé začali službu hned hojně využívat,“ popsala ředitelka knihovny Ivana Vaňková.



Zájemci měli k okénku možnost zamířit třikrát do týdne - v pondělí, ve středu a v pátek - a knihovnice pro ně již měly připravené tituly, které si čtenáři dopředu objednali, telefonicky nebo e-mailem.

Dlouho však okénko v provozu nezůstalo - ve středu přišlo vyhlášení nových restrikcí. „Od té doby jsme byli zahlceni objednávkami a nezastavili se, lidé si totiž chtěli ještě narychlo objednat knížky, než dojde k úplnému zavření knihovny,“ popsala středeční situaci Ivana Vaňková s tím, že maximum titulů k výpůjčce bylo stanoveno na šest.

Možnost zajít si ještě osobně pro čtení využívali až do poslední chvíle rovněž návštěvníci pelhřimovské knihovny. „Už minulý týden nám připadalo, že lidí přichází víc než obvykle za těchto ztížených podmínek. Zřejmě se z obav, že dojde k uzavření knihoven, chtěli raději předzásobit,“ přiblížila Iva Rajdlová, vedoucí Městské knihovny Pelhřimov.

Vyšší zájem o knihovny je od zavření škol

To ostatně potvrzuje i čtenářka Jana ze Žďáru nad Sázavu. „Už když zavřeli školy, zašla jsem do knihovny pro větší množství dětských knížek. A teď, jak vyhlásili lockdown, jsem ještě pár kusů narychlo obměnila a vzala nějaké čtení i sobě. Pokud budeme nuceni s dětmi trávit teď více času doma, a těžko říct, jak dlouhá doba to nakonec bude, zásoba se bude hodit,“ popsala maminka dvou dětí, která navštěvuje žďárskou Knihovnu Matěje Josefa Sychry (KMJS).

Do tohoto zařízení se po vyhlášení zpřísnění protikoronavirých opatření vydali i mnozí další čtenáři. „Na to, jak v poslední době chodí lidí vzhledem k omezením méně, se dnes návštěvnost výrazně navýšila. Čtenáři začali více chodit odpoledne a pokračovalo to až do zavírací doby,“ okomentoval ředitel KMJS Roman Kratochvíl.

Podobný scénář vnímají například i v Husově knihovně v Polné. I tam si čtenáři v posledních dnech dělali zásoby. Lidem, kteří jsou nemocní nebo ve složité situaci, jež jim brání si pro publikace zajít osobně, knihovna dokonce vypomáhá bezplatnou donáškou.



Vracení knih výrazně zjednodušují biblioboxy

S vracením knih by podle vedení knihoven problém být neměl. Například ve Velkém Meziříčí disponují již několik let biblioboxem, který se v epidemiologické situaci ukazuje jako praktická záležitost. Speciální schránka pojme až sto publikací, aniž by čtenáři museli přijít při jejich vracení s někým do kontaktu.

„Bibliobox běžně vybíráme několikrát za den, je oblíbený také za běžné situace - chodíme sem například i přes vánoční svátky či během dovolených,“ uvedla ředitelka.

Vrácené tituly z boxu pracovnice knihovny pravidelně odebíraly rovněž během karantény při jarní vlně covidu-19, samozřejmě za přísných hygienických podmínek a v ochranných pomůckách. Publikace následně čekala dezinfekce, uložení na určený čas do karantény a teprve poté návrat na obvyklá místa.



Výpůjčky se automaticky prodlužují

Také v Městské knihovně Jihlava si přítomnost biblioboxů během epidemiologických omezení pochvalují a potvrzují, že k těmto schránkám míří lidé v období pandemie s tituly ke vrácení častěji.

V pelhřimovské knihovně se však zatím rozhodli bibliobox raději uzavřít. „Obáváme se, že během dnů, kdy se z něj knížky nevybírají, by teď jeho kapacita nestačila,“ vysvětlila Iva Rajdlová.

Čtenáři se však nemusejí obávat, že by jim kvůli zavření knihoven hrozily pokuty za nevrácení zapůjčených titulů. Výpůjčky se totiž automaticky prodlužují. Tam, kde je to možné, mohou zájemci využít i zmiňované biblioboxy, například v uvedeném Velkém Meziříčí, Jihlavě či Havlíčkově Brodě.