Poslední šichta před zavřením pánského holičství končila v šest ráno

Reakce na protiepidemická opatření, která od čtvrteční šesté hodiny ranní uzavírají holičství i řadu dalších provozů, přišla spontánně.

„O tom, že budeme muset zavřít, jsme se dozvěděli od zákazníků. Začali nám volat a ptát se, jestli bychom je ještě narychlo nevzali,“ vylíčil Marušinský.

Ten začal obvolávat další, na nejbližší dobu objednané klienty a následně přidal výzvu na sociálních sítích. Během hodiny měli plno.

„Naprosto mě to překvapilo. Dá se říct, že do toho šli v podstatě všichni. Odmítli jen ti, co měli noční směnu,“ těšilo holiče.

Do Obchodního domu Zlín, kde barber shop sídlí, dorazily přes noc zhruba dvě desítky lidí. Holiči jim upravovali vlasy i fousy, opalovali chloupky a dělali další úpravy. Do rána stihli odbavit všechny objednané zákazníky.

„Atmosféra byla uvolněná, klienti příjemní. Děkovali nám, že jsme tuto službu nabídli, protože jinak bychom se nejspíš viděli až po Novém roce,“ odhadl Marušinský.

Na noční stříhání dorazili muži všech generací. Někteří pak zamířili rovnou do postele. „Byli tu i kluci, kteří vstali ve tři hodiny a potom rovnou mířili na ranní směnu do práce,“ prohodil majitel barber shopu.

Spolu s kolegou měli v plánu držet se v čilém stavu pomocí energetických nápojů, ale práci prakticky skoro nepřerušovali. Termíny šly totiž těsně za sebou a nechtěli vypadnout z tempa. Menší problém jim dělala jen povinná rouška.

„Po třinácti hodinách si na ni zvyknete,“ usmíval se Marušinský.

„Později už mě trochu bolela hlava, protože si do roušky neustále dýcháte. Ale dá se to přežít. Někde bombardují města, někde umírají rodiny, my máme jen roušky,“ povídal s nadsázkou.

Ve vážnějším duchu už přiznal, že uzavření podniku pro něj bude problematické. Pánské holičství provozuje dva roky, o jeho služby je veliký zájem, objednávky od klientů měl až do února příštího roku.

„Jenomže teď nás čeká přerušení byznysu, výpadek příjmů a nejistota. Zatím netuším, na jaké státní kompenzace dosáhneme. Nevím, nakolik nás to poškodí,“ zmínil Marušinský, který si podobnou situaci vyzkoušel už na jaře.

Tehdy mu pomohl předprodej balíčků se službami, které si klienti vybrali po skončení vládních opatření. Podobné balíčky a vouchery plánuje nabídnout i v následujících dnech.

„Ze všeho nejdřív se ale půjdu vyspat,“ měl jasno po skončení šichty.