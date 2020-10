V Havlíčkově Brodě stěhují knihy z osmi kilometrů regálů, zabere to týdny

Krajská knihovna Vysočiny má před sebou poslední týden provozu ve svém současném sídle. V sobotu se v havlíčkobrodské Staré radnici otevře naposledy. Následně ji čeká až dvouměsíční odstávka provozu. Znovu pak začne fungovat počátkem prosince – už v nové budově.

„Hned při vzniku Kraje Vysočina jsme se dohodli, že krajská knihovna vznikne ze zdejší knihovny, která si jako jediná zachovala regionální funkce, a že i v budoucnu bude sídlit v Havlíčkově Brodě. Od té doby až do roku 2018 jsme pak hledali vhodné umístění i finance a připravovali stavbu jejího nového sídla. A teď jsme se konečně dočkali. Jsme už jen pár chvil před otevřením,“ uvedla krajská radní pro oblast kultury Jana Fischerová.

Novostavba krajské knihovny v havlíčkobrodské Žižkově ulici byla dokončena v červenci. Následovalo její vybavení a zařízení. A nyní začíná samotné stěhování knižního fondu. Stěhovací firma první auto s knihami odvezla v pondělí.

„Museli jsme na to vysoutěžit stěhovací firmu. Začneme převážet nejprve náš sklad a depozit, který máme v areálu bývalého Pleasu. Později přijde řada i na samotnou Starou radnici,“ přiblížila ředitelka knihovny Jitka Hladíková.

Stěhováky čeká složitá a těžká práce. Postupně převezou mnoho tun knih, publikací, časopisů, svazků. „Máme spočítáno, že náš současný knižní fond zaplní osm a půl kilometru regálů,“ zmínila Hladíková.

Pokud by tedy někdo pokládal knihy na havlíčkobrodském náměstí na sebe, poslední knížka by byla o pár desítek metrů výš než vrchol Mount Everestu.

„Firma má na přesun knih osm týdnů. Tvrdí, že jsou schopni je přestěhovat za týdnů šest. Ale také víme, jak špatná je dopravní situace v Havlíčkově Brodě. Při současných uzavírkách je deset kilometrů jen jedno kolečko,“ dodává ředitelka knihovny.

Koutek věnovaný malíři Zrzavému i vyhlídková terasa

Se stěhováním se také pojí omezení v posledních dnech provozu knihovny. Ze skladu bylo možné objednávat tištěná periodika pouze do konce září. V případě beletrie a naučné literatury to bylo možné jen do minulého pátku. A od 19. října už bude zcela zavřeno.

„Veškeré výpůjčky budou automaticky prodlouženy do znovuotevření knihovny,“ říká Jitka Hladíková.

Knihy, které si nyní čtenáři vypůjčí, tak už půjdou vrátit do nové budovy. Tam je bude čekat otevřený a vzdušný prostor, impozantní vstup se schodištěm, které ještě doplní klavír. Ve druhém patře návštěvníci najdou koutek věnovaný malíři Janu Zrzavému a směrem k řece novou kavárnu, jejíž provozovatel již byl vybrán.

„Největším přínosem pro knihovnu budou mnohem větší prostory než ve stísněné Staré radnici. Konečně bude moci mít veškeré knihy na jednom místě a nebude nutné u některých titulů jejich zapůjčení předem objednávat,“ konstatovala Jana Fischerová.

Ji samotnou ale nejvíce nadchla vyhlídková terasa. Z ní je vidět široké okolí, včetně třeba kostela Nanebevzetí Panny Marie či údolí řeky Sázavy. Zda bude otevřena i běžným návštěvníkům knihovny, ale zatím není jasné.

„Celá nová knihovna, to bude naprosto jiná kultura prostředí, než jaká byla ve Staré radnici,“ rozplývá se Fischerová.

Přesný termín otevření knihovny ještě znám není. Bude záležet na tom, jak rychle a jak hladce půjde stěhování. Vedení kraje i knihovny samotné počítá s tím, že by měl být provoz v nové budově zahájen počátkem prosince.

I poté si ale knihovna dočasně některé prostory ve svém stávajícím sídle na Havlíčkově náměstí ponechá. „Bude tam mít uskladněný nábytek, který nabízí k prodeji,“ říká havlíčkobrodský místostarosta Zbyněk Stejskal.

V přízemí Staré radnice má být informační centrum

S odchodem ze Staré radnice nebude muset knihovna spěchat. Vedení města stále ještě s definitivní platností nerozhodlo o tom, jak uvolněné prostory v reprezentativním domě využije. Představa je, ale zastupitelé ji posoudí až v příštím roce.

„Nahoře v patře by mohly být menší přednáškové sály, budou tam i nová sociální zařízení a vybudovat musíme šachtu na výtah,“ zmínil Stejskal.

Do přízemí by se ze sousední nové radnice mělo přestěhovat turistické informační centrum, to by mělo zabrat prostory po současné studovně. „Chtěli bychom otevřít i sousední boční vchod, který by vedl do místností napojených na infocentrum a vhodných pro menší výstavy,“ dodal Stejskal.

Podle něj ale není reálné, že k přeměně Staré radnice, která v uplynulých letech prošla náročnou rekonstrukcí, dojde v nejbližší době. „V příštím roce to určitě nebude, návrh rozpočtu s tím nepočítá. Je to možné nejdříve v roce 2022,“ poznamenal.

Nová budova krajské knihovny s velkými prosklenými plochami se nachází v sousedství Kulturního domu Ostrov. Její výstavba trvala dva roky, přišla zhruba na 174 milionů korun. Její zvláštností jsou zelené, trávou a rostlinami porostlé panely na stěnách, jejichž zalévání řídí počítač. Součástí nově vzniklého areálu je i dvoupatrový parkovací dům, jehož investorem bylo město.