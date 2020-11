Zásoby knížek mohou lidé nabírat u prvních výdejních okének knihoven

Po úspěšné objednávce pracovnice knihovny pak čtenáře informují, kdy si lze připravené čtivo vyzvednout. Okénko je otevřeno zatím dvakrát týdně v budově na Havlíčkově náměstí, vždy ve středu a pátek od deváté do jedenácté hodiny dopolední, poté od 13.00 do 17.00. Pobočky v Nádražní ulici se to netýká, je uzavřena.

„Lidé chodí průběžně po celý den, zájem o knihy mají. Naštěstí jich ale není tolik, aby se tu kumulovali,“ popsal ve středu odpoledne ředitel knihovny Roman Kratochvíl.

Vracení zapůjčených publikací mohou lidé prozatím nechat až na dobu, která umožní otevření knihoven. Veškeré sankční poplatky za toto období jim nebudou účtovány.

Vedení žďárské knihovny věří, že by k uvolnění mohlo dojít již v nadcházejícím týdnu. Podle Romana Kratochvíla pro tento případ počítají i s určitými hygienickými opatřeními a s regulací počtu návštěvníků - zřejmě, stejně jako v supermarketech, pomocí omezeného maximálního množství ručních košíků na knížky.



K různým variantám omezeného provozu s výdejními okénky, předáním či rozvozem knih přistoupily i další knihovny na Vysočině. Služba je poskytována třeba ve Velkém Meziříčí, Jemnici, Pelhřimově, Třebíči či Novém Městě na Moravě.

Od 30. listopadu má fungovat i v Jihlavě. „V provozu bude na hlavní budově v Hluboké ulici u hlavního vchodu,“ informuje městská knihovna na svých webových stránkách. Knihy si lze objednávat už nyní, vyzvednutí bude možné v každý všední den mimo úterka v době od 9 do 12 hodin a odpoledne od 13 do 16 hodin.

Bohaté zkušenosti s okénkovým provozem mají ve Velkém Meziříčí, kde systém úspěšně běžel již v první vlně pandemie letos na jaře. Půjčit si tam nyní opět lze jak knihy, tak i časopisy nebo CD. Zájemci si předem objednané a připravené tituly mohou u okénka vyzvednout každý den od osmi hodin ráno do poledne a poté od půl jedné až do šesti večer.

Příchozí však musejí dbát na dodržování nastolených pravidel - tedy na nasazení roušky a dodržování rozestupů. Průkazku i poplatky v přesné výši je třeba mít dopředu nachystané. Publikace lze kdykoliv vracet do speciálního biblioboxu, časopisy, CD a společenské hry pak do výdejního okénka, aby se nepoškodily.