Žďár má nezvyklý problém, těla na hřbitově se rozkládají příliš dlouho

12:04 , aktualizováno 12:04

Žďár nad Sázavou má problém se hřbitovem v Jamské ulici. Radnice v souvislosti s přípravou nového řádu pohřebišť požádala hygieniky, aby na některých místech zakázali pohřbívat do země. Ani padesát let zde totiž nestačí k rozložení ostatků, může za to jílovité podloží.