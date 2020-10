Houbaři jsou s úlovky na Vysočině spokojeni, mykologové však zatím ne

Lesy jsou plné sběračů, kteří nosí domů převážně hříbky. „Vepřová, Račín. Tam rostou praváci, klouzci, suchohřiby. Díky kůrovci jsem objevila schovanou stráň, kde bylo hodně praváků,“ hlásí Eva z Vysočiny.



Zatímco houbaři amatéři jsou díky oblíbeným hříbkům spokojeni, mykologové z letošní podzimní sezony nadšeni příliš nejsou.

„Kromě hřibů a holubinek neroste téměř nic. Jsme zvyklí, že na našich podzimních výstavách ukazujeme 400 až pět stovek druhů hub. Když jsem minulý týden dělala výstavku v Lukách nad Jihlavou, měli jsme tam jenom přes padesát druhů, protože toho v lesích víc není. Letošní rok je druhově hodně slabý,“ posteskla si Kateřina Pauzarová, jednatelka Mykologického klubu Jihlava.

Na konec září podle ní chybí v lesích například široká škála pavučinců, roste minimálně strmělek a čirůvek. „Neroste ani liška nálevkovitá, což je vynikající jedlá houba a roste i velmi málo druhů holubinek,“ dodala.

Houby jsou sušené nastojato, připomínají sušenky

Důvodem je podle ní dlouhodobé sucho posledních pěti let, kterým lesy strádají.

„Podhoubí trpí nedostatkem vody, zasychá do hloubky a trvá mu delší dobu než se vzpamatuje a začne plodit. Spodní voda dlouhodobě není a ani letošní rok to nezachránil,“ podotkla a dodala, že houby, které teď mohou lidé v lesích najít, připomínají spíše sušenky.

„Jsou sušené nastojato. Nemají ani šanci hnít nebo plesnivět, protože dřív uschnou,“ říká.

Trochu naděje na to, že by se druhová rozmanitost mohla rozšířit, vidí jednatelka v dešti, který v uplynulých dnech skrápěl Vysočinu. Na množství hub by se to mohlo projevit do týdne.

Nicméně v lesích už se začíná objevovat oblíbená podzimní houba václavka, která roste na pařezech. Václavky by ale měli sbírat houbaři, kteří je dobře znají a dokážou je odlišit od všech jedovatých nebo nejedlých dvojníků.

„Splést si ji mohou například s jedovatou čepičatkou nebo třepenitkou svazčitou, což jsou houby, které také rostou na pařezech. U václavek je třeba si dávat pozor i na dobrou tepelnou úpravu. Václavka je za syrova jedovatá, ale tepelnou úpravou se toxiny ztrácejí. Václavku je proto třeba minimálně 20 minut vařit,“ upozornila Kateřina Pauzarová.

Tradiční výstava kvůli covidu nebude, poradna ano

Jihlavský mykologický klub plánoval na tento pátek a sobotu v jihlavském Muzeu Vysočiny tradiční výstavu hub. Tu však nakonec kvůli nejasné situaci vzhledem ke koronavirovým epidemickým opatřením nakonec zrušil. Ale až do konce září bude v muzeu každé pondělí fungovat mykologická poradna, kam mohou lidé nosit zajímavé houbařské nálezy.

Zvýšený výskyt houbařů v lesích dělá v posledních týdnech starosti krajským záchranářům. Ti evidují víc zásahů v souvislosti s pobytem v lese.

„Nejčastěji se jedná o úrazy, alergické reakce po štípnutí hmyzem nebo oběhové potíže, například když houbař přecení své síly. Naše letecká záchranná služba zasahovala ve středu u dvou takových případů. Podobný scénář měl i nedávný zásah posádky z Velké Bíteše, kdy bylo nutné zraněného pacienta z těžko přístupného lesního terénu transportovat do sanitky ve spolupráci s hasiči,“ uvedl Petr Janáček, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina.

Lidé, kteří se vydávají do lesa, by tak podle něj neměli přeceňovat své síly.

„Na cestu do lesa doporučujeme vzít si snadno viditelné oblečení, vhodnou pevnou obuv a telefon, kterým si člověk v případě potřeby může přivolat pomoc,“ dodal mluvčí.