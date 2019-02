Havlíčkův Brod daruje pozemek za miliony budoucímu hospici

„Připomínalo mi to celé pohádku o kohoutkovi a slepičce. Mnoho institucí a úřadů spolku říkalo: Přijďte, až budete mít toto a toto. Byl to takový začarovaný kruh, ze kterého jsme rozhodnutím v pondělí vystoupili,“ komentoval rozhodnutí zastupitelů starosta Jan Tecl.



Kraj Vysočina je posledním v republice, na jehož území žádný kamenný hospic nestojí ani se nebuduje. O nápravu tohoto stavu se už čtyři roky pokouší Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy. Až dosud ale narážel na spoustu problémů.

Spolek složený z lidí zabývajících se péčí o vážně nemocné chtěl nejprve stavět v Jihlavě. Tam se však na spolupráci s radnicí nedohodl.

Proto se obrátil na Havlíčkův Brod. Společně s městem vytipoval pozemek o rozloze přibližně 5 700 metrů čtverečních v lokalitě U Rybníčku mezi nemocnicí a psychiatrickou léčebnou.

Na jeho pořízení však nemá peníze. A na jeho koupi nemůže čerpat žádnou dotaci či příspěvek. Požádal proto havlíčkobrodskou radnici o jeho darování. Po dlouhých debatách v pondělí odpoledne zastupitelé konečně schválili smlouvu o smlouvě budoucí darovací.

Peníze na stavbu zařízení a jeho provoz si musí sehnat spolek

Pozemek připadne spolku, pokud splní podmínky, na nichž se po složitých jednáních s radnicí dohodl.

Co je hospic Hospic je specializované zařízení poskytující takzvanou paliativní péči, tedy péči zaměřenou na úlevu od bolesti, kterou postupující nemoc přináší, na rozdíl od standardní lékařské péče zaměřené na léčbu nemoci. V principu to znamená, že před tím, než se těžce nemocný člověk dostane do hospicu, byly vyčerpány všechny ostatní možnosti léčby. Hospic je určen pro terminálně nemocné. Neslibuje uzdravení, ale také nebere naději. Před tím, než se nemocný dostane do hospicu, měl by být o svém stavu informován. Myšlenka hospice vychází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti, a z jeho potřeb: biologických, psychologických, sociálních a duchovních. V hospicích je akcentován duchovní rozměr péče, který obyčejně v nemocnicích chybí. Proto jsou standardně jako součást týmů v hospicích navíc přítomní sociální pracovník, psycholog, teolog. Přijímání jsou ovšem všichni nemocní bez ohledu na vyznání. Podobně je to i s personálem. V Čechách i na Slovensku jsou zakladateli hospiců církve nebo řády. Zdroj: www.hospice.cz

„Řečeno fotbalovou terminologií, udělali jsme první výkop. Teď je míč na straně kraje, který čekal, zda spolek pozemek získá. A pak i na samotném spolku, který musí zajistit financování výstavby a jeho následný provoz,“ konstatoval místostarosta Zbyněk Stejskal. „Osobně z toho ale mám dobrý pocit,“ dodal.

Jednou z řady podmínek města je to, že darovací smlouva bude uzavřena až po vydání stavebního povolení na hospic. To by se mělo stát do poloviny roku 2020. V té době by už spolek měl vědět, z čeho stavbu a provoz zaplatí. Peníze chce sehnat z několika zdrojů.

„Jestliže se podaří, aby všechno plynulo tak, jak má, s ohledem na dotaci ministerstva zdravotnictví, tak by termín červen 2020 měl být dostačující,“ ujistila zastupitele přímo na jednání předsedkyně spolku Ludmila Novotná. Stavba by pak měla začít do jednoho roku od získání stavebního povolení.

Pro brodské zastupitele bylo stěžejní, aby vytipovaný pozemek skutečně sloužil pouze pro hospic, nebyl využit k jiným účelům, či dokonce zcizen. Jedná se totiž o velmi cennou lokalitu, kde se nachází nejdražší stavební parcely ve městě.



„Hodnota pozemku je mezi deseti a patnácti miliony korun,“ podotkl Stejskal. Pokud některá z podmínek ve smlouvě nebude splněna, připadne pozemek zpět městu.

Smlouva je podle radnice velmi přísná, spolek s ní souhlasí

Zastupitelé města o pozemku pro hospic jednali už potřetí. Dvakrát bod odložili, protože jim spolek nedával dostatečné záruky. Naposledy se tak stalo v prosinci.

Obě strany pak znovu záležitost probíraly na pracovním jednání v polovině ledna. Tehdy se společně s právníky dohodly na přesném znění podmínek a zapracovaly je do smlouvy.

Ta se však měnila i na poslední chvíli, jen pár dní před pondělním jednáním zastupitelstva. Například se zkracovaly termíny na vydání stavebního povolení, naopak se prodloužil termín zahájení stavby. „Smlouva je nakonec velmi přísná, ale spolek se s ní ztotožnil,“ poznamenal Zbyněk Stejskal.

„S dohodou bez výhrad souhlasíme, je to vítaný pokrok. Pozemek budeme potřebovat, až budeme stavět. Nemusíme ho mít okamžitě,“ uvedla už v lednu po pracovním jednání Ludmila Novotná.

Podle dřívějších odhadů by se mohlo s výstavbou začít už v létě příštího roku, pravděpodobnější však je zahájení stavby o několik měsíců později. Hospic má nabídnout celkem 18 lůžek pro dospělé klienty a dvě pro děti. Starat by se o ně měly zhruba tři desítky zaměstnanců. Jen samotná stavba by měla přijít na sto milionů korun.

Na provozu se město podílet nebude, upozorňuje místostarosta

Další miliony ročně pak bude stát provoz zařízení. Náklady na něj by měly přicházet z více zdrojů, zejména od zdravotních pojišťoven, z příspěvků klientů a ve hře jsou i peníze od kraje.



„Od počátku trváme na tom, že město se na provozu podílet nebude. Myslím, že darování pozemku v takové hodnotě je už samo o sobě velký příspěvek,“ doplnil Stejskal.

Pro vedení radnice je pokrok v přípravě na stavbu hospice cenný i z pohledu celkové prestiže města. Půjde totiž o další zařízení, které svým významem a spádovou oblastí dalece překročí hranice města.

Už nyní je Havlíčkův Brod například sídlem krajské knihovny, zároveň je největším železničním uzlem na Vysočině. „Ukázali jsme, že jsme i sociálním městem,“ těší místostarostu Stejskala.