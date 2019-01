Brod odmítl hospic i podruhé, zastupitelům opět chyběly úplné podklady

Havlíčkův Brod kamenný hospic chce. Na tom jediném se zastupitelé města dokážou shodnout. Ovšem jak k němu dojít, za jakých podmínek ho postavit nebo jak - a zda vůbec - se nějakým způsobem zapojit do jeho následného provozu, je rozděluje. Pro důkladné posouzení jim chybí podrobné analýzy.

Vyplynulo to z jednání, které brodští zastupitelé absolvovali před Vánocemi. Spolek pro lůžkový hospic pro Vysočinu Mezi stromy se na ně obrátil s žádostí o darování pozemku vhodného pro vybudování zařízení. Zastupitelé ale po dlouhých debatách bod odložili.

„Vrátíme se k němu znovu. Dohodli jsme se, že 14. ledna na toto téma svoláme mimořádné jednání zastupitelstva, jemuž bude předcházet pracovní seminář, na němž záležitost probereme. Do té doby si necháme připravit veškeré možné podklady,“ uvedl havlíčkobrodský místostarosta Zbyněk Stejskal.

Vysočina je posledním krajem v republice, který na svém území kamenný hospic nemá. Už po dobu čtyř let tu o něj usiluje právě Spolek pro lůžkový hospic pro Vysočinu Mezi stromy. Ten tvoří zejména lidé, kteří se zabývají péčí o vážně nemocné.

Místo prodeje žádost o dar. Změna brodskou opozici zaskočila

Jejich původním záměrem bylo zřídit hospic v Jihlavě. Jenže tam se na spolupráci s radnicí nedohodli.

Co je hospic Hospic je specializované zařízení poskytující takzvanou paliativní péči, tedy péči zaměřenou na úlevu od bolesti, kterou postupující nemoc přináší, na rozdíl od standardní lékařské péče zaměřené na léčbu nemoci. V principu to znamená, že před tím, než se těžce nemocný člověk dostane do hospicu, byly vyčerpány všechny ostatní možnosti léčby. Hospic je určen pro terminálně nemocné. Neslibuje uzdravení, ale také nebere naději. Před tím, než se nemocný dostane do hospicu, měl by být o svém stavu informován. Myšlenka hospice vychází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti, a z jeho potřeb: biologických, psychologických, sociálních a duchovních. V hospicích je akcentován duchovní rozměr péče, který obyčejně v nemocnicích chybí. Proto jsou standardně jako součást týmů v hospicích navíc přítomní sociální pracovník, psycholog, teolog. Přijímání jsou ovšem všichni nemocní bez ohledu na vyznání. Podobně je to i s personálem. V Čechách i na Slovensku jsou zakladateli hospiců církve nebo řády. Zdroj: www.hospice.cz

Proto své aktivity přesunuli do Havlíčkova Brodu. Brodští zastupitelé už předloni schválili zveřejnění záměru prodeje potřebného pozemku. Nachází se v lokalitě U Rybníčku mezi nemocnicí a areálem psychiatrické léčebny.

Jenže krátce po tomto rozhodnutí se jednání se spolkem zastavila. Teprve nedávno odeslal spolek žádost, zda by mu město tento pozemek nemohlo darovat. Jedná se o plochu necelých šesti tisíc metrů čtverečních, jejíž hodnota je minimálně pět milionů korun.

„Loni jsme se tu bavili o prodeji pozemku. Už tenkrát jsme říkali, že k materiálu chybí jakékoliv podklady, ekonomické analýzy, souhlasy kraje, ministerstva, pojišťoven, provozní studie. Od té doby nikdo nic takového nedodal, kolem hospice bylo ticho a najednou tady máme žádost o takový dar. To spadlo najednou shůry?“ podivoval se opoziční komunistický zastupitel Zdeněk Dobrý.

Předsedkyně spolku Ludmila Novotná se situaci pokusila objasnit. Jak řekla, předloni se ukázalo, že ministerstvo zdravotnictví na hospic už peníze neuvolní. Šance se však nyní objevila znovu.

„Ale podle mých informací nebudeme moci z této dotace zaplatit pozemek. Ten navíc ještě před podáním žádosti musí být v našem vlastnictví,“ vysvětlila, proč spolek dar žádá.

Smlouva je psána tak, že nic jiného než hospic tu vyrůst nesmí

Právníci města a spolku se proto už předem dohodli na návrhu textu darovací smlouvy.

„Je vybalancovaná tak, aby dala záruku, že na daném pozemku bude moci být vybudován pouze hospic a nic jiného. A zároveň aby nemohlo dojít ke zcizení pozemku,“ prozradil Stejskal.

„Ve smlouvě je řada podmínek, které musí spolek splnit. Mimo jiné musí městu dodat kladná stanoviska k projektu od ministerstva zdravotnictví, Kraje Vysočina, pojišťoven. Jinak tu smlouvu prostě nepodepíšu,“ vzkázal starosta Jan Tecl.

Pokud stavba zařízení nezačne do pěti let, vrátí se pozemek zpět městu. Jenže ani tak nechtěla opozice o darování pozemku hlasovat.

„Darovat něco v takové hodnotě bez podrobné ekonomické analýzy je hazard. Nevíme, jak spolek zajistí zaměstnance, když jich je teď nedostatek, zda uzavře smlouvy s pojišťovnami. Spolek nemá žádný majetek, nemá ani tisícovku na zapsání do katastru, že i toto žádá po městě. Jak tedy chce hospic stavět,“ podivoval se další komunistický zastupitel Vladimír Frič.

Jelikož se má jednat o zařízení, které by sloužilo pro celou Vysočinu, měl by se k němu podle Dobrého vyjádřit i kraj. A měl by dát rovněž určité záruky co se provozu a dotací týče. Ani to se dosud nestalo.

Novotná slíbila veškeré dostupné materiály dodat městu na počátku nového roku. O darovací smlouvě tak zastupitelé zatím nehlasovali.

Vybudování kamenného hospice by mělo přijít na sto milionů korun. Podle studie, která je veřejně přístupná na webových stránkách spolku, by měl mít kapacitu osmnáct lůžek a o klienty by se mělo starat třicet zaměstnanců.