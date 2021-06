Horácké divadlo v příští sezoně vsadí na komedie, chce rozdávat naději

Hraje se i uvnitř. První derniéra byla, další bude Postupné uvolňování vládních protiepidemických opatření umožnilo v závěru května opět účast diváků na divadelních představeních v uzavřených prostorách. Horácké divadlo začalo od června s venkovními představeními hry Kniha džunglí, která se odehrává v jihlavské zoologické zahradě. „O představení je obrovský zájem. Vzhledem k omezenému počtu účastníků byla tato představení hned vyprodaná. Nyní je ale nově možné venkovní kapacitu diváků navýšit, proto budeme uvolňovat do prodeje další vstupenky,“ informovala mluvčí divadla Mirka Kvíčalová. Hraje se ale i na hlavní scéně. Minulý týden měla derniéru hra Podivný pár. Divadlo na ni pozvalo jako výraz poděkování pracovníky Krajské hygienické stanice. Koncem měsíce pak bude naposledy uvedena komedie Škola základ života. Připravena jsou i dvě červnová představení na malé scéně. Diváci uvidí inscenaci Swing Heil! Kdo se chce vypravit do divadla, musí dodržovat vládní opatření. Kapacita hlediště je redukována na polovinu a nutné je mít po celou dobu respirátor. Dále se diváci musí u vstupu prokázat alespoň čestným prohlášením o absolvování antigenního samotestu, který není starší 72 hodin. U dětí do 6 let není testování požadováno.