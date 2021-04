Čtyři vraždy na prknech Horáckého divadla vidělo online čtyři sta lidí

Hlášky z populární české filmové komedie scenáristy Miloše Macourka a režiséra Oldřicha Lipského Čtyři vraždy stačí, drahoušku! téměř zlidověly. Ostatně kdo by neznal „Huhu koktejl“, větu „my všichni jsme Gogo“ či rozkaz šišlajícího mafiána, kterého hrál Josef Kemr, „Dej fem ten fek sem fek“.

Nyní populární komedii převedlo na prkna Horácké divadlo v Jihlavě (HDJ). Kvůli vládním opatřením se sobotní premiéra uskutečnila na velké scéně divadla - bez diváků. Lidé ji mohli vidět online. Přenos zprostředkoval portál GoOut.

„Diváci si mohou vybrat částku 150 nebo 300 korun, a to v případě, že chtějí podpořit divadlo. Po uhrazení vstupného dostanou unikátní odkaz, na kterém mohou sledovat premiéru v reálném čase,“ uvedla ještě před premiérou mluvčí divadla Mirka Kvíčalová.

Jak prozradil ředitel HDJ Ondrej Remiáš, odkaz pro zakoupené vstupenky byl aktivní ještě během neděle. „Záznam bohužel není k dispozici v dalších dnech. Odkaz nemůžeme veřejně zpřístupnit i kvůli licenci,“ dodal ředitel. Jak připomněl, divadlo cítí velkou podporu ze strany diváků, kteří si častěji kupují větší hodnotu vstupenek.

Ve stopách původních tvůrců

Velká scéna Horáckého divadla má celkovou kapacitu 315 míst, premiéru tak sledovalo mnohem víc lidí, než by se na ni do divadla dostalo. Pro herce je ale hraní bez publika náročné.



„Zkoušet komedii v této těžké době je velmi složité. Herci nemají potřebnou zpětnou vazbu,“ připomenul Remiáš.

Divadelní adaptace komedie Čtyři vraždy stačí, drahoušku! vychází ze scénáře, který pro Divadlo Petra Bezruče přepsala v roce 2007 dramaturgyně Ilona Smejkalová.

„V této crazy komedii nesmí chybět situační komika, slovní gagy a notoricky známé hlášky. Jdeme ve stopách jeho původních tvůrců, tam, kde je ve filmu střih, my domýšlíme divadelní akci, případně pointu situace. Od začátku zkoušení je pro nás nejdůležitější hravost a fantazie. A nadarmo se u komediálního žánru neříká, že komedie je hodinový strojek, v němž všechno musí do sebe přesně zapadat,“ řekla dramaturgyně Barbora Jandová.

Režie se ujal hostující Michal Zetel, scénu a kostýmy navrhl Marek Cpin, hudbu vytvořil Mario Buzzi. V roli středoškolského učitele Georga Camela, který se nevědomky zaplete do souboje dvou gangsterských band soupeřících o šek na milion dolarů, se představil Ondřej Šípek.

Pochopitelně nechyběla ani zvědavá bytná paní Harringtonová v podání Lucie Sobotkové, novinářku Sabrinu si zahrála Svetlana Hruškociová a šéfku zločinecké bandy ztvárnila Šárka Čermáková.

Letní turné s Dobrým vojákem Švejkem

Horácké divadlo, které je jedinou profesionální divadelní scénou na Vysočině, se už několik měsíců potýká s dopady koronavirové epidemie. „Museli jsme zeštíhlit rozpočet a nastavit šetřící mód. Cílem je zachovat stávající počet zaměstnanců. Zatím jsme propouštět nemuseli a doufám, že ani v budoucnu to nebude nutné,“ věří Ondrej Remiáš.

Vedení divadla doufá, že se v létě koronavirová situace uklidní a rozvolní se protiepidemická opatření. Proto letos nebudou mít herci tradiční divadelní prázdniny, ale čeká je šňůra představení.

„Doufejme, že vyjde vše tak, jak máme naplánované. Čeká nás veliká tour s představením Osudy dobrého vojáka Švejka. Od knižního vydání uplynulo 100 let a my si to chceme připomenou tím, že se vydáme na divadelní trasu podobnou cestě vojáka Švejka. Začít chceme představením v Praze, pak pojedeme přes České Budějovice na Slovensko, kde budeme mít v Komárně dvě představení. Potom přejedeme do Budapešti, kde budou také dvě představení, a končit chceme v Sarajevu, kde budeme hrát v národním divadle,“ popsal ředitel Ondrej Remiáš.

Kromě toho herce čeká ještě letní představení v zoologické zahradě, kde se bude hrát divácky oblíbená Kniha džunglí. Představení Utrpení mladého Werthera pak uvede Horácké divadlo ve Valdštejnské zahradě v Praze.